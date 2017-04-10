مشاهیر و مفاخر مازندران معرفی می شوند

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه اولویت دار ما در سال جاری تمرکز بر ارائه کارهای هنری و پرداختن به وقایع انقلابی استان، نقش استان در دفاع مقدس و معرفی مشاهیر و مفاخر استان و ساری است، زیرا معتقدیم گسست نسلی که با آن روبرو هستیم به این سبب است که جوانان و نوجوانان دهه ۷۰ و ۸۰ ما از نسل گذشته خود جدا شده اند و برای پر کردن این شکاف و گسل بایستی از زبان هنر به موارد یاد شده بپردازیم و بازخوانی کنیم.

رئیس حوزه هنری استان مازندران، در بخش دیگری در پاسخ به سیاست های توزیعی حوزه هنری درباره اثار هنرمندان، گفت: باید در سیاست های توزیعی خود سازنده تر عمل کنیم ، زیرا معتقدیم اگر اثر هنری که تولید می شود به مصرف جامعه که همان اصل بدیهی حوزه بازار است، نرسد نمی تواند اثر بخش باشد و این یکی از اشکالاتی است که در بخش هنر وجود دارد و تولیدات ما گاهی به مصرف بهینه نمی رسد؛ این زمان است که هم هنر و هم هنرمند بیکار می شود.

دلشادی، ادامه داد: برای ایجاد چرخه عرضه و تقاضا یکی از سیاست های توزیعی ما باید برای مصرف و در مجموع رونق ارتباطات و توسعه ارتباطات باشد تا پس از آن اثر سنجی کنیم چون معمولا کارهایی که انجام می شود بازخورد آن را نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کتاب پرمخاطب "دا " از انتشارات حوزه هنری به جایی می رسد که چندین بار تجدید چاپ می شود در حالی که برخی کتب ما با چاپ حداقلی بخشی از آن به دلیل نداشتن مخاطب در انبار قرار می گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمرکز بر سیاست های توزیعی از برنامه های مهم ما است، افزود: ما آمادگی داریم که تولیدات حوزه هنری که در قالب انیمیشن، پویانمایی وفیلم های کوتاه داستانی هستند را در قالب بسته هایی به صورت رایگان در اختیار صدا و سیما قرار دهیم تا برای مردم عرضه شود و تنها هد ف ما هم عرضه و دیدن شدن این آثار توسط مردم است.

این مسئول اظهار کرد: امسال برای کار موثر در حوزه هنر دو محور را مورد توجه قرار دادیم، نخست اولویت هایی است که سازمان به عنوان جایگاه بالادستی برای ما در نظر گرفته و محور دوم اقتضائات استانی ما است که بر آیند این دو محور عمودی و افقی ،جهت گیری برای برنامه های استانی است که شامل برنامه های در حوزه انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس و معرفی مشاهیر و مفاخر استان و مرکز استان است.

وی افزود: در راستای تمرکز بر سیاست های توزیعی ،در سال جاری آثار هنری را از نگار خانه ها ، حوزه هنری و .. به بیرون مجموعه و متن جامعه می آوریم تا به بهره برداری همه اقشار برسد و حتی برای بهره برداری از یهینه از فضای مجازی، حوزه هنری دیجیتال را راه اندازی کردیم ، همچنین اولین مجموعه تخصصی در حوزه شعر در قالب استیکر ایجاد شده و نیز نماهنگ های کوتاه با حجم کم در فضای مجازی تولید شد تا مورد استفاده جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

این مسئول در بخش دیگری و در پاسخ به پرسشی درباره سفر رییس جمهوری و چگونگی بهره برداری از این سفر برای بخش هنر ، گفت: قبل از سفر باید بستری برای عرصه های مطالباتی فراهم شود در صورتی که ما معمولا نمی توانیم از این سفرها بهره برداری لازم را داشته باشیم زیرا زمینه های لازم برای پایش رصد و عرضه صحیحی آن به جامعه فراهم نشده است، از سویی سفرهایی که در آستانه انتخابات انجام می شود آن تاثیر لازم را ندارد اگرچه با نیت ۱۰۰درصد خدمت باشد.

دلشادی، ادامه داد: از سویی برخی افکار عموم ناظر برمقوله انتخابات و معطوف به آن است بنابر این، زمینه لازم برای احصاء، جمع آوری و دسته بندی و ارائه راه حل وجود ندارد که بخشی از این به سوء برنامه ها بر می گردد و بخش دیگر اینکه فرهنگ و هنر را جدی نگرفته ایم در صورتی که فرهنگ و هنر هم می تواند وزن بالایی مانند سایر مقوله های اقتصادی و زیر ساختی داشته باشد ، فرهنگ نقش زیر ساخت را نسبت به سایر حوزه ها دارد.