جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خسارات ناشی از آتش سوزی بازار زرگرهای کرمانشاه اظهار داشت: میزان اعتبار مورد نیاز برای بازسازی شش مغازه حوری آباد ۳ میلیارد ریال است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه افزود: ما بنا داریم برای بازسازی مغازه های آسیب دیده سقف بنا کنیم نه شیروانی، و لذا با مشارکت مالکان مغازه های آسیب دیده با هزینه سیصد میلیون تومان می‌توان آن را بازسازی کرد.

بالایی با اشاره به بافت تاریخی بازار زرگرهای کرمانشاه گفت: میزان اعتبار مورد نیاز برای بازسازی کل راسته بازار زرگرهای کرمانشاه ۵۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به مصدومیت شش نفر از شهروندان در پی آتش سوزی بازار زرگرهای کرمانشاه بیان کرد: در کرمانشاه ۴۹۵ هکتار بافت تاریخی داریم.

بالایی گفت: از سوی مالکان و کسبه و تجاری که در بافت تاریخی ساکن هستند برای دادن مجوز تخریب و بازسازی، با توجه به محدودیت‌های ساخت و ساز تحت فشار هستیم و تقاضای ما این است برای از مرمت و بهسازی با ما همکاری کنند.