  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد:

بهره مندی ۶۵۳ هزار نفر از طرح پزشک خانواده در سیستان و بلوچستان

بهره مندی ۶۵۳ هزار نفر از طرح پزشک خانواده در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ۶۵۳ هزار نفر از روستاییان و عشایر از طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش این دانشگاه بهره مند شدند.

محمود رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی به روستاییان،عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر ۶۵۳هزار نفر از خدمات بیمه روستایی و پزشک خانواده بهره مند شدند.

وی افزود: هم اکنون ۴۰۲خانه بهداشت، ۱۴۹ پزشک ۸۸ ماما و ۹۲نیروی فنی در این شهرها فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی حاشیه نشینان که ۵۴درصد از ساکنان شهرهای تحت پوشش این دانشگاه را تشکیل می دهند از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند هستند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: به کمک طرح تحول نظام سلامت دسترسی در محل به خدماتی از قبیل بهداشت مادرو کودک، بهداشت سالمندان، مشاوره و تغذیه  فراهم شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۵۳پزشک متخصص و فوق متخصص در طرح پزشکان مقیم بیمارستان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ارائه خدمات به بیماران می پردازند.

کد مطلب 3949341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها