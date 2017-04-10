بهره مندی ۶۵۳ هزار نفر از طرح پزشک خانواده در سیستان و بلوچستان

محمود رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی به روستاییان،عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر ۶۵۳هزار نفر از خدمات بیمه روستایی و پزشک خانواده بهره مند شدند.

وی افزود: هم اکنون ۴۰۲خانه بهداشت، ۱۴۹ پزشک ۸۸ ماما و ۹۲نیروی فنی در این شهرها فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی حاشیه نشینان که ۵۴درصد از ساکنان شهرهای تحت پوشش این دانشگاه را تشکیل می دهند از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: به کمک طرح تحول نظام سلامت دسترسی در محل به خدماتی از قبیل بهداشت مادرو کودک، بهداشت سالمندان، مشاوره و تغذیه فراهم شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۵۳پزشک متخصص و فوق متخصص در طرح پزشکان مقیم بیمارستان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ارائه خدمات به بیماران می پردازند.