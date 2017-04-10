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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

ترویج فرهنگ اهل بیت از اهداف کنگره بین المللی بی بی حکیمه است

ترویج فرهنگ اهل بیت از اهداف کنگره بین المللی بی بی حکیمه است

یاسوج- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری همایش بین المللی بی بی حکیمه خاتون و زنان مقدس در جهان اسلام ترویج فرهنگ اهل بیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فتح میرمحمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین المللی بی بی حکیمه (س) و زنان مقدس در جهان اسلام افزود: برگزاری این همایش کاری ارزشمند است واز آن می توان به عنوان یک ظرفیت برای مقابله با آسیب های اجتماعی استفاده کرد.

میر محمدی اظهار کرد: بی بی حکیمه(س) از امام زادگان شاخص است و جمعیت زیادی به زیارت این بقعه می روند.

وی افزود: برگزاری همایش بی بی حکیمه (س) و زنان مقدس در جهان اسلام کار ارزشمندی است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: امید است با همکاری دستگاه ها این همایش  مهم در زمان مقرر برگزار شود.

میر محمدی به برگزاری جلسات توسط کمیته های مشخص شده تاکید کرد و بیان داشت: کمیته ها بر اساس وظایف و برنامه ها جلسات خود را برگزار کنند و گزارشات را به کمیته اصلی ارائه دهند.
 

کد مطلب 3949351

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