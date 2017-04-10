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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بازدید ۱۶۰۰ زائر خارجی ازبقعه متبرکه بی بی حکیمه طی ایام نوروز

بازدید ۱۶۰۰ زائر خارجی ازبقعه متبرکه بی بی حکیمه طی ایام نوروز

یاسوج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی ایام نوروز قریب به ۱۶۰۰ زائر خارجی از بقعه متبرکه بی بی حکیمه(س) بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین المللی بی بی حکیمه خاتون(س) و زنان مقدس در جهان اسلام افزود: ۱۴۰۰ نفر از این زائران مربوط به کشور عراق بودند.

جنتی پور اظهار کرد: ۲۰۰ نفر از زائرین خارجی بقاء متبرکه از کشور عراق بودند.

وی با اشاره به اسکان انجام شده در ایام نوروز بیان داشت: اسکان  ۲۴۰ هزارو ۵۰۰ نفر از زائرین به شکل مطلوب انجام پذیرفت.

جنتی پور از بازدید ۷۶۹ هزارو ۵۰۰ نفر از بقاء متبرکه در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: ۵۰ درصد از زائرین از بقعه متبرکه بی بی حکیمه (س) بازدید کردند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: شناخت بین المللی از بی بی حکیمه (س) وجود دارد و برگزاری همایش بین المللی بی بی حکمیه (س) و زنان مقدس در جهان اسلام در راستای ترویج فرهنگ دینی است.

وی افزود: این مسئله یک ظرفیت برای استان محسوب می شود.

کد مطلب 3949403

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