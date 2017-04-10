اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در ۵۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی البرز

حجت الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده در شش ماهه دوم سال گذشته اظهار کرد: موضوع کمبود آب و بالابردن راندمان آبیاری از مباحث مهمی است که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۵۲۶ هکتار از اراضی استان البرز در نیمه دوم سال ۹۵ اجرا شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: حدود ۵۴۳ هکتار از اراضی استان نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای سیستم آبیاری تحت فشار داشته که به زودی به مرحله اجرا و بهره برداری در می آیند.

وی ادامه داد: مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان نیز آمادگی اجرای انواع روش های نوین را برای سال جاری در سطح ۷ هزار هکتار دارد.

رضایی بیان کرد: بر این اساس طرح آبیاری تحت فشار شرکت تعاونی تولید روستایی ماهدشت نیز به مساحت ۲ هزار و ۴۰ هکتار منعقد شده که اواخر ماه جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.