قاچاق ۲ میلیون شغل را از بین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی فاضلی با اشاره به الزام پاسخگویی سازمان های مسئول در این باره افزود: برای ایجاد شغل و حمایت از تولید باید عزم ملی و وحدت رویه ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه با اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برنامه منسجمی برای تحقق اهداف مقام معظم رهبری ارائه خواهیم کرد، گفت: با موافقت دولت بسته حمایتی برای بخش تولیدی اصناف طراحی شده است که تا دو ماه آینده اجرای آن آغاز خواهد شد.

فاضلی؛ قوانین بیمه، کار و مالیات را سد راه تولید دانست و ادامه داد: این قوانین باید اصلاح و در جهت حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تدوین شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صدور ۲۷۰ هزار پروانه کسب در سال گذشته گفت: اکثر این پروانه ها برای مشاغل غیرمولد صادر شده است که این رویه باید اصلاح شود.

وی ایجاد شغل در اصناف را با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری امکان پذیر دانست و افزود: با این حال در صنایع سنگین برای یک شغل یک و نیم میلیارد تومان و در صنایع متوسط هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است.

فاضلی با اشاره به ظرفیت بالای بخش خدمات برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: بخش خدمات نیازمند کمترین سرمایه گذاری است.