نشست هماهنگی بازی های کشورهای اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، این نشست با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، داور زنی معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در باکو و جمعی از مدیران کمیته ملی المپیک و نماینده وزارت امورخارجه و دستگاههای مرتبط برگزار شد.

در ابتدا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن ارائه گزارشی در خصوص تعداد نفرات و رشته های اعزامی به این بازیهای عنوان داشت: با توجه به اهمیت این رقابتها تلاش ما بر این است تا کاروانی منسجم راهی این دوره از بازیهای کشورهای اسلامی کرده و تاکنون مقدمات لازم جهت اعزام و اسکان کاروان اعزامی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچون دیگر اعزامهای برون مرزی بدون تردید سفارت ما در کشور میزبان می تواند در مدت زمان حضور کاروان ورزشی کشورمان در محل برگزاری رقابتها کمک بسزایی به ما داشته باشد و هدف از برگزاری این نشست بهره مندی از پتانسیل و توانمندی سفارت کشورمان در آذربایجان جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای ورزشکاران کشورمان می باشد.

همچنین داور زنی نیز ابراز امیدواری کرد تا با اقداماتی که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در این مدت برای حضور مطلوب ایران در بازیهای کشورهای اسلامی داشته اند، با همکاری سفارت کشورمان در باکو و دیگر دستگاهای مرتبط بتوان کاروانی بدون دغدغه در این بازیها داشت.

وی ادامه داد: بدون تردید بهره مندی از نقطه نظرات سفیر کشورمان در باکو و همکاری همه جانبه بین مسئولین کاروان اعزامی با سفارت کشورمان در باکو می تواند در این زمینه بسیار مثمرثمر باشد.

سپس جواد جهانگیر زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان اعزامی کشورمان ابرازداشت:بدون تردید با توجه به جایگاهی که ورزش کشورمان در میان کشورهای اسلامی دارد نمایندگان کشورمان خواهند توانست در این رقابتها پرچم کشورمان را بارها و بارها به اهتزاز در آورند و سفارت ایران در باکو برای همکاری در این زمینه آمادگی کامل دارد.

جهانگیرزاده گفت: برگزاری این بازیها و حضور ورزشکاران کشورمان در باکو فرصتی است تا بتوانیم خدمات خوبی از سوی سفارت کشورمان در کشور میزبان به کاروان اعزامی ارائه دهیم و مسئولان کمیته ملی المپیک از این نظر دغدغه خاطری نداشته باشند چرا که سفارت ایران در باکو در راستای ورزش کشور در حدتوان در خدمت ورزشکاران و مسئولان اعزامی به این رقابتها خواهد بود تا بنوع خود سهمی هم در موفقیت کاوران اعزامی کشورمان در این بازیها داشته باشد.