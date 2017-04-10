نبود تشکیلات در حوزه فضای مجازی از نقایص حوزه های علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل عرب ظهر دوشنبه در همایش تبیین شاخص های انقلابی گری در حوزه های علمیه و مقابله با نفوذ اظهار داشت: بارها مقام معظم رهبری در ارتباط با فضای مجازی صحبت کرده اند و این نکته را متذکر شده اند که باید خودمان را برای مقابله با تهدیدات آن مجهز کنیم.

وی بیان کرد: بنا به فرموده ایشان حوزه علیمه باید قابلیت سینه به سینه شدن و مواجه شدن با لشکر عظیم دشمن در فضای مجازی را داشته باشد.

امام جمعه آیسک با بیان اینکه در حال حاضر روحانیت کم و بیش به فضای مجازی ورود پیدا کرده اند اما این فعالیت ها به صورت شخصی و جدا از هم بوده است، عنوان داشت: این یکی از مهمترین اشکال کار است چراکه نه تنها هیچ منافعی ندارد بلکه در برخی از مواقع ضرر آن بیشتر از منفعت آن است.

عرب با بیان اینکه با وجود هجمه عظمی دشمن وقت خود را با بی برنامگی در این فضا هدر می دهیم، بیان داشت: نبود تشکیلات در حوزه فضای مجازی یکی از نقایص حوزه است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد باید کار تشکیلاتی منسجم در فضای مجازی در استان انجام شود، گفت: برای این کار نه تنها از ظرفیت روحانیت بلکه باید از همه ظرفیت ها به خصوص جوانان استفاده کرد.

امام جمعه آیسک اضافه کرد: با این وجود نباید تا زمانی که آشنایی کامل به ساز و کار این حوزه نداریم به آن ورود کرده و یا دیگران را تشویق به حضور در این فضا کنیم.