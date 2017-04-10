کنگره ملی شعر سیستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس باقری ظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری پانزدهمین کنگره ملی شعر سیستان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده پانزدهمین دوره کنگره ملی شعر سیستان روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت در منطقه سیستان توسط فرمانداری ویژه زابل، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زابل و دیگر دستگاه های اجرایی منطقه با حضور شاعران ملی و بین المللی برگزار می شود.

همچنین فرماندار زابل نیز در این جلسه اظهارداشت: برگزاری این گونه محافل و کنگره ها برای منطقه سیستان منافع ملی و بین المللی دارد.

وی افزود: از همین رو می طلبد هنرمندان بومی نیز به بهترین شکل وظیفه و رسالت خود را در رسیدن به اهداف و اولویت های اصلی برگزاری این برنامه ها که معرفی فرهنگ و تمدن غنی سیستان و توسعه منطقه است را ایفا کنند.

هوشنگ ناظری با تأکید اینکه با اتحاد و همدلی می توان بر مشکلات فائق آمد، تصریح کرد: در بیان مشکلات و انجام امورات نباید به گونه ای عمل شود که به دنبال مطرح کردن خویش باشیم.

امام جمعه زابل نیز در این جلسه اظهار داشت: باید منطقه سیستان دراین کنگره ها به همه ایران و جهان معرفی شود تا باعث رشد ونمو منطقه شود.

وی بابیان اینکه متاسفانه سیستان آن طور که باید و شاید معرفی نشده و به حقوق اصلی خود نرسیده خاطرنشان کرد: مردم سیستان از لحاظ استعداد در سطح بسیار بالا و در تراز اول جهانی قرار دارند ولی متاسفانه این منطقه و استعداد های آن به درستی معرفی نشده است.

حجت الاسلام علی اکبر کیخا گفت: اشعار باید در این کنگره ها وهمایشات از حالت رعایت وزن، قافیه وعروض خارج شود و محتوای اشعار در گفتار و کردار مردم دیده شود و محتوای این کنگره ها در زندگی مردم متجلی شود.