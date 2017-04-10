به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت بیست وهشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و پنجاه وچهارمین سالگشت قیام ۱۵ خرداد ۴۲ اظهارداشت: برنامه‌های امسال گرامیداشت پنجم اردیبهشت و ۱۴ و ۱۵ خرداد در آستانهٔ پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد در برنامه‌های این ایام از امکانات و بودجهٔ دولتی و عمومی در راستای اهداف خاص انتخاباتی استفاده نشود تاکید کرد: مسئولان استان برنامه جامع این ایام را تهیه و مسئولان ۱۴ کمیتهٔ ستاد برای نهایی و عملی کردن برنامه‌ها و ماندگار کردن این مناسبت در تاریخ تلاش کنند.

طالبی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای برنامه‌ها تبیین مسائل برای قشر جوان جامعه باشد اظهارداشت: برنامه‌های این مناسبت‌ها معطوف به این هدف باشد که امام خمینی (ره) و اندیشه‌های ایشان به مردم به‌ویژه نسل جوان معرفی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: لازم است برنامه‌های درون استانی شاخص و با نگاهی معطوف به هدف باشد تا قشر کم‌سن وسال جامعه نیز آن‌طور که باید اندیشه‌ها و راه و روش امام خمینی (ره) را بشناسد؛ زیرابه نظر می‌رسد تاکنون دانش‌آموزان و دانشجویان ازآنچه باید از نظام جمهوری اسلامی ایران بدانند محروم شده‌اند.

طالبی بابیان اینکه امسال سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در ماه مبارک رمضان قرار دارد، گفت: سال‌های گذشته اعزام استانی به مرقد امام (ره) در تهران را داشتیم و کمتر به برنامه‌های درون استانی پرداخته می‌شد.

وی گفت: امسال برنامهٔ بیرون استانی و اعزام به مرقد امام خمینی (ره) را نداریم و مقارن شدن این روزها با ایام رمضان، فرصتی فراهم کرده است تا در استان برنامه‌هایی منسجم و باشکوه‌تر برگزار شود.

در این نشست کمیته‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، مساجد، بانوان، اطلاع‌رسانی، فضای مجازی، فرهنگی هنری، روحانیون و تشکل‌های دینی، کتاب‌خوانی و کمیتهٔ مراسم برای اجرای برنامه‌های گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد در نظر گرفته شد و بر هدف‌شناسی و مخاطب‌شناسی این برنامه‌ها و مطابقت باروحیهٔ جوانان تأکید شد.