  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری اولویت بندی شد

پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری اولویت بندی شد

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری اولویت بندی شد.

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری اولویت بندی شد، اظهار داشت: زمینه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.

وی عنوان کرد: حدود چهار هزار طرح عمرانی نیمه تمام در این استان وجود دارد که باید از ظرفیت های مختلف برای تکمیل آنها بهره برد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه توسعه چهارمحال و بختیاری در گرو ورود سرمایه گذار بخش خصوصی است، بیان کرد: باید از ظرفیت های مختلف برای جذب سرمایه گذاران استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون سرمایه گذران بسیاری در حوزه های گردشگری، صنعت و کشاورزی اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 3949850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها