گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری اولویت بندی شد، اظهار داشت: زمینه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.

وی عنوان کرد: حدود چهار هزار طرح عمرانی نیمه تمام در این استان وجود دارد که باید از ظرفیت های مختلف برای تکمیل آنها بهره برد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه توسعه چهارمحال و بختیاری در گرو ورود سرمایه گذار بخش خصوصی است، بیان کرد: باید از ظرفیت های مختلف برای جذب سرمایه گذاران استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون سرمایه گذران بسیاری در حوزه های گردشگری، صنعت و کشاورزی اعلام آمادگی کرده اند.