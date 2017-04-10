به گزارش خبرنگار مهر، یوکسل پیلگین بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: علویان اعتقاد راسخی به شاه اسماعیل خطایی و اقدامات وی در پایه‌گذاری حکومت شیعی دارند.

وی افزود: این ارادت به حدی است که اغلب علویان در تمنای زیارت آرامگاه شاه اسماعیل صفوی و جد بزرگوار وی شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستند.

نماینده جامعه اعتقادی اسلامی علویان اتریش با اشاره به معماری کم‌نظیر بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تصریح کرد: تلاش دولت ایران برای نگه‌داری از این بقعه ستودنی است.

پیلگین با بیان اینکه بعد از شهر مکه اغلب علویان در تمنای حضور در این شهر و بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستند، اضافه کرد: بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان نماد حکومت صفوی جایگاه ویژه در بین علویان دارد.