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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

نماینده جامعه اعتقادی اسلامی علویان اتریش:

شاه اسماعیل خطایی جایگاه ویژه‌ای در بین علویان سراسر جهان دارد

شاه اسماعیل خطایی جایگاه ویژه‌ای در بین علویان سراسر جهان دارد

اردبیل – نماینده جامعه اعتقادی اسلامی علویان اتریش گفت: شاه اسماعیل خطایی جایگاه ویژه‌ای در بین علویان سراسر جهان از جمله علویان کشور اتریش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوکسل پیلگین بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: علویان اعتقاد راسخی به شاه اسماعیل خطایی و اقدامات وی در پایه‌گذاری حکومت شیعی دارند.

وی افزود: این ارادت به حدی است که اغلب علویان در تمنای زیارت آرامگاه شاه اسماعیل صفوی و جد بزرگوار وی شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستند.

نماینده جامعه اعتقادی اسلامی علویان اتریش با اشاره به معماری کم‌نظیر بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تصریح کرد: تلاش دولت ایران برای نگه‌داری از این بقعه ستودنی است.

پیلگین با بیان اینکه بعد از شهر مکه اغلب علویان در تمنای حضور در این شهر و بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستند، اضافه کرد: بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان نماد حکومت صفوی جایگاه ویژه در بین علویان دارد.

کد مطلب 3949906
محمد میرزایی ناطق

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