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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

مسئول انجمن سینمای جوان دزفول:

فیلم کوتاه صفر کیلومتر ساخته هنرمند دزفولی در جشنواره ملی سوم شد

فیلم کوتاه صفر کیلومتر ساخته هنرمند دزفولی در جشنواره ملی سوم شد

دزفول - مسئول انجمن سینمای جوان دزفول گفت: فیلم صفر کیلومتر ساخته امید حنطوش زاده در جشنواره کشوری نردبان موفق به کسب مقام سوم شد.

محمدباقر حنطوش زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره تلویزیونی نردبان از برنامه های شبکه مستند در فصل زمستان اقدام به برگزاری جشنواره ای از فیلم های مستند کرده بود که ۲۰ فیلم مستند در این برنامه تلویزیونی شرکت کردند.

وی افزود: در این جشنواره چهار فیلم مستند به مرحله پایانی راه یافتند که در مرحله پایانی که در روزهای اخیر برگزار شده است فیلم کوتاه صفر کیلومتر ساخته امید حنطوش زاده موفق به کسب مقام سوم شد.

مسئول انجمن سینمای جوان دزفول گفت: این جشنواره به دو نوع داوری تخصصی و مردمی همراه بود که فیلمساز دزفولی با داوری تخصصی این جشنواره موفق به کسب مقام سوم شده است.

حنطوش زاده یادآور شد: فیلم کوتاه هشت دقیقه ای صفر کیلومتر با موضوع آسیب های اجتماعی به ویژه برای نوجوانان موتورسوار در دزفول ساخته شده است.

کد مطلب 3949977

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