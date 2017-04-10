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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر:

میزان تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر افزایش می‌یابد

میزان تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر افزایش می‌یابد

بوشهر- رئیس نیروگاه اتمی بوشهر از افزایش میزان تولید برق در این نیروگاه خبر داد و گفت: در سال جدید تلاش می شود با حضور کارشناسان سازمان جهانی رتبه نیروگاه اتمی بوشهر را در جهان بهبود بخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفاری عصر دوشنبه در مراسم جشن روز فناوری هسته‌ای در بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی از جمله دستاوردهای متخصصان داخلی و نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به دانش فعالیت‌های هسته‌ای است.

وی افزود: نیروهای متخصص ما علاوه بر یادگیری علم فناوری اتمی توانسته‌اند این علم را بومی کنند.

مدیر نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد: اکنون نیروگاه اتمی بوشهر دو درصد از برق کل کشور را تامین می کند و در سال گذشته توانسته است ۶.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق را تولید و شبکه برق سراسری منتقل کنند.

غفاری گفت: نیروگاه اتمی بوشهر نقش مهمی در تولید برق و انرژی پاک در کشور دارد که ارائه خدمات سراسری خود را از سال ۹۰ آغاز کرده است و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم تولید برق در کشور است.

وی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر از آغاز راه‌اندازی تا کنون بالغ بر ۲۰ میلیون کیلو وات ساعت برق تولیدی داشته است.

مدیر نیروگاه اتمی بوشهر در خصوص برنامه‌های سال ۹۶  تصریح کرد: افزایش تولید برق سالانه ۷ میلیارد کیلووات ساعت از جمله برنامه ما در سال جدید است.

غفاری عنوان کرد: تمام برنامه‌های تدوین شده سال ۹۵ تحقق یافته است و در سال جدید تلاش می‌شود با حضور کارشناسان سازمان جهانی رتبه نیروگاه اتمی بوشهر را در جهان بهبود بخشیم.

کد مطلب 3949992

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