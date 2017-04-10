به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفاری عصر دوشنبه در مراسم جشن روز فناوری هستهای در بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی از جمله دستاوردهای متخصصان داخلی و نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به دانش فعالیتهای هستهای است.
وی افزود: نیروهای متخصص ما علاوه بر یادگیری علم فناوری اتمی توانستهاند این علم را بومی کنند.
مدیر نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد: اکنون نیروگاه اتمی بوشهر دو درصد از برق کل کشور را تامین می کند و در سال گذشته توانسته است ۶.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق را تولید و شبکه برق سراسری منتقل کنند.
غفاری گفت: نیروگاه اتمی بوشهر نقش مهمی در تولید برق و انرژی پاک در کشور دارد که ارائه خدمات سراسری خود را از سال ۹۰ آغاز کرده است و به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم تولید برق در کشور است.
وی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر از آغاز راهاندازی تا کنون بالغ بر ۲۰ میلیون کیلو وات ساعت برق تولیدی داشته است.
مدیر نیروگاه اتمی بوشهر در خصوص برنامههای سال ۹۶ تصریح کرد: افزایش تولید برق سالانه ۷ میلیارد کیلووات ساعت از جمله برنامه ما در سال جدید است.
غفاری عنوان کرد: تمام برنامههای تدوین شده سال ۹۵ تحقق یافته است و در سال جدید تلاش میشود با حضور کارشناسان سازمان جهانی رتبه نیروگاه اتمی بوشهر را در جهان بهبود بخشیم.
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