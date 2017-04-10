حضور ۶۰ راهدار در قالب ۱۲ اکیپ در راه های ارتباطی هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اوشال عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت : ۶۲ خودرو و ۲۵۸ نفر مسافر در طول سفرهای نوروزی که از حوزه استحفاظی شهرستان تردد می نمودند توسط کارکنان راهداری و پرسنل اداره خدماتی از جمله راهنمایی مسیر و توزیع نقشه راه ها ارائه شده است.

وی در ادامه افزود: ۱۷ عدد پلاکارد و بنر خوش آمدگویی و هشدار دهند و اطلاعاتی در راه های ارتباطی شهرستان نصب شده بود.

اوشال ادامه داد: مرمت و بازسازی علائم به تعداد ۱۳۰ عدد و شستشوی تابلوهای علائم به تعداد ۵۵۰ عدد در جهت ارتقاء ایمنی راه و کاهش تصادفات جاده ای و هدایت رانندگان و مسافرین در مسیر اصلی جاده ها توسط راهداران شهرستان نصب شد.

وی اظهار داشت: پاکسازی جاده ها ناشی ار تصادفات در راه ها بدلیل بی احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن نکات ایمنی راه به تعداد ۵ عدد خودرو تصادفی و تعدادی نیز خودرو که از مسیر اصلی منحرف شده بودند توسط همکاران پرتلاش امدادرسانی شده اند.

اوشال خاطرنشان کرد: ۸۰ تن آسفالت سرد در طول سفرهای نوروزی در راه های ارتباطی شهرستان در جهت افزایش کیفیت رویه اسفالت مصرف شده است.

اوشال با بیان اینکه ۲۵۰ تن نمک غیرخوراکی در راه های ارتباطی شهرستان مصرف شده است، گفت: یک میلیون و ۴۷ هزار متر مکعب به طول دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر در راه های اصلی، فرعی و روستائی با استفاده از دستگاههای نگهداری شهرستان و استیجاری برف روبی شده است.

اوشال با اعلام این خبر گفت : هزار و ۶۵۲ نفر راننده و مسافرین و شهروندان عزیز در طول سفرهای نوروزی از ۲۰ اسفند ۹۵ تا مورخه ۲۰ فروردین ۹۶ در خصوص اطلاع از وضعیت راه ها با اداره و مسئولین مربوطه تماس گرفته بودند بصورت شبانه روزی پاسخ داده شده است.

اوشال گفت: ۶۰ نفر راهدار در قالب ۱۲ اکیپ در راه های ارتباطی شهرستان در طول سفرهای نوروزی در آماده باش کامل بودند.