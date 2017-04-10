ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات کشاورزی در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید شامگاه دوشنبه در اولین جلسه اقتصاد مقاومتی هشترود در سال جدید گفت: در سال گذشته بیش از ۴۵جلسه اقتصاد مقاومتی در راستای نهادینه کردن بخشی از سند تدبیر و توسعه هشترود در محل فرمانداری تشکیل شد که دریکی از این جلسات استاندار نیز حضور داشتند و چندین جلسه دیگر نیز با حضور معاونین استاندار برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد : درسالی که ازسوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نامگذاری شده است بایستی تمام تلاش خود را درجهت رفاه و آسایش و رضایت مندی مردم انجام دهیم و به شعار امسال جامه عمل بپوشانیم.

مستفید در ادامه با بیان اینکه استان اذربایجان شرقی در راستای تدوین و اجرای سند تدبیر و توسعه در سطح کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده خاطر نشان کرد: دراین راستا درسال گذشته اقدامات زیادی در شهرستان انجام گرفته است.

وی این اقدامات را ارایه تسهیلات لازم به سرمایه گذاران، ایجاد پست برق ۴۰۰کیلوولت، صدور مجوزلازم جهت راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، بررسی مشکلات واحدهای نیمه تعطیل، ایجاد بسترهای لازم و فراهم نمودن زمینه های لازم برای سرمایه گذاران ازجمله مس آذران، کاغذسازی سید طاهری، پالایشگاه نگهبان وچندین مورد دیگر بر شمرد و گفت :این کارها جزئی از خدمات مسئولین در راستای سند تدبیر و توسعه شهرستان هشترود است.