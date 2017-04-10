حوزه هنری استان مرکزی به دنبال تولید آثار فاخر ارزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و در جریان برنامه عصر شعر علوی در سومین روز از هفته هنر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حوزه هنری استان مرکزی دو هدف را دنبال می کند که یکی تولید آثار فاخر هنری مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی و دیگری تربیت هنرمندان متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: به رغم اینکه حوزه هنری استان مرکزی ۱۷ سال است به صورت رسمی تشکیل و کار خودش را شروع کرده اما همچنان دچار مشکلات مختلف و کمبود امکانات و تجهیزات است .

رئیس حوزه هنری استان مرکزی بیان داشت: به لطف خداوند متعال و همت هنرمندان به لحاظ نرم افزاری و از نظر تولید آثار هنری و فرهنگی و ادبی نه تنها در استان بلکه در سطح کشور شرایط خوبی داریم اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.

میرزایی خاطرنشان ساخت: تلاش داریم به نقظه مطلوب و مورد نظر دست یابیم و امیدواریم با همت هنرمندان و حمایت مسئولان بتوانیم این فاصله را کم کنیم.

وی افزود: طی سال گذشته ۴۱۷ اثر با موضوعات خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمدن اسلامی در حوزه هنری استان مرکزی تولید شده است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی ادامه داد: همچنین در زمینه برپایی جشنواره های هنری، در سال گذشته ۱۸ جشنواره در استان مرکزی برگزار شد.

میرزایی با اشاره به قرار گرفتن در هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: تا پایان هفته هنر انقلاب اسلامی بیش از ۲۶ برنامه فرهنگی و هنری در سطج استان اجرا خواهد شد.

گفتنی است در ادامه این دیدار شاعران آئینی سروده های خود را خواندند و در پایان از پوستری با عنوان «علی ای همای رحمت» اثر هنرمند تجسمی حوزه هنری استان مرکزی، علی سعیدی، توسط آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی رونمایی شد.