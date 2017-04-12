پیگیری دیدار ورامینی ها با رهبری/آرزویی که برآورده می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چند سالی است مردم شهرستان ورامین به عنوان وارثان قیام ۱۵ خرداد ۴۲ پیگیر دیدار با مقام معظم رهبری هستند، اظهار داشت: پیگیری دیدار مردم ورامین با مقام معظم رهبری توسط مسئولان شهرستانی به مناسبت ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به این نکته که مردم ورامین در انقلاب اسلامی نقش محوری را ایفا کرده اند، اظهار داشت:ورامین افتخار دارد که در ۱۵ خرداد سال ۴۲ با پای پیاده به سمت تهران حرکت و سینه خود را برای دفاع از مرجعیت و ولایت سپر کرد و در خلال فتنه سال ۸۸ نیز این مردم ولایتمدار مجددا با پای پیاده به سمت تهران حرکت کرده و بار دیگر بصیرت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه وعده دیدار با مقام معظم رهبری به جمع کثیر مردم ورامین در مقابل بیت رهبری در سال ۸۸ به این مردم ولایی داده شد، افزود: در جریان سفر رییس دفتر مقام معظم رهبری به ورامین در ایام دهه مبارک فجر نیز رایزنی های لازم در این زمینه صورت پذیرفت و امیدواریم که این وعده دیدار و آرزوی مردم منطقه برآورده شود.

گلباران قتلگاه شهدای ۱۵ خرداد

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان ورامین با اعلام برنامه های این ستاد برای ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد گفت: مراسم مردمی ویژه ارتحال امام راحل در مسجد رضویه راه آهن و ویژه ۱۵ خرداد در مسجد روستای جعفرآباد اخوان برگزار می شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نماز جمعه در ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد به منظور انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی افزود: برگزاری همایش ویژه ۱۵ خرداد با محوریت دانشگاه های منطقه و حضور افراد و شخصیت های تأثیرگذار، گلباران قتلگاه شهدای ۱۵ خرداد در عصر روز ۱۴ خرداد و استفاده از ظرفیت مبلغین توسط اداره تبلیغات اسلامی و امور مساجد برای انتقال مفاهیم انقلاب و آشنایی هر چه بیشتر مردم با شخصیت امام راحل عظیم الشان و قیام تاریخی ۱۵ خرداد مردم ورامین و برگزاری جلسات تبیینی و توجیهی در این زمینه جزو برنامه هایی است که در ستاد برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان ورامین در نظر گرفته شده است.

کمپین « من خردادی ام» راه اندازی می شود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: نواخته شدن زنگ ۱۵ خرداد توسط آموزش و پرورش، اعزام راویان ۱۵ خرداد به مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان، فعال شدن دهیاری های شهرستان ورامین توسط بخشداری در ارتباط با ۱۴ و ۱۵ خرداد، فضاسازی تبلیغی و محیطی مناسب در ایام منتهی به ۱۴ و ۱۵ خرداد توسط شهرداری و ادارات و ارگان های مختلف و برپایی نمایشگاه آثار و اسناد ۱۵ خرداد در ورامین نیز برای این ایام در نظر گرفته شده است.

محمودی توجه به وصیت نامه الهی و سیاسی امام خمینی(ره) و برگزاری مسابقات فرهنگی در این زمینه و برگزاری مسابقه دوچرخه سواری از روستای محمدآباد عربها تا باقرآباد و برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان جام ۱۵ خرداد توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: برگزاری برنامه های محوری ۱۴ و ۱۵ خرداد در پارک های منطقه توسط شهرداری ورامین، استفاده از فضای مجازی و ترویج فرهنگ ۱۵ خرداد مانند کمپین « من خردادی ام» و برپایی محفل انس با قرآن کریم در مساجد توسط شهرداری و مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ورامین در این ایام اجرایی می شود.

ارائه خدمات رایگان به مردم در ایام منتهی به ۱۴ و ۱۵ خرداد توسط اتوبوسرانی ورامین

وی دعوت از خانواده شهدای ۱۵ خرداد و برپایی ضیافت افطار توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین، برگزاری ختم قرآن و صلوات در مساجد و پایگاه های بسیج در ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد، برگزاری دعای پرفیض کمیل و ندبه به یاد امام راحل و شهدای ۱۵ خرداد ورامین، ارائه خدمات رایگان به مردم در ایام منتهی به ۱۴ و ۱۵ خرداد از سوی دستگاه های خدمت رسان نظیر اتوبوسرانی ورامین، برپایی نمایشگاه های هنری با موضوع امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد و ملاقات مسئولان با بیماران بیمارستان ۱۵ خرداد را از دیگر برنامه های این ستاد در شهرستان ورامین دانست.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای جعفرآباد اخوان، درج جملات امام و رهبری در سربرگ مکاتبات اداری و امتحانات دانش آموزان، نامگذاری مسابقات لیگ فوتبال شهرستان ورامین به نام جام شهدای ۱۵ خرداد، برپایی ایستگاه های صلواتی در ۱۴ و ۱۵ خرداد و پذیرایی از روزه داران در زمان افطار توسط اتاق اصناف شهرستان ورامین، برگزاری عصر شعر طلوع خرداد با حضور شاعران جنوب شرق استان تهران توسط اداره فرهنگ و ارشاد ورامین، تهیه کتاب ۱۵ خرداد ویژه کودکان و نوجوانان، تهیه سرود انقلابی با موضوع ۱۵ خرداد، ایجاد هماهنگی میان کانون های فرهنگی هنری مساجد به منظور برگزاری برنامه هایی ویژه ۱۴ و ۱۵ خرداد، برگزاری تئاتر خیابانی ویژه ۱۴ و ۱۵ خرداد و برپایی نمایشگاه علوم قرآنی همزمان با ۱۴ و ۱۵ خرداد نیز برای این ایام برنامه ریزی شده است.