منصور بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک میلاد امیر المومنین علی علیه السلام اظهار داشت: تلاش برای کمک به زندانیان موجب عاقبت بخیری در دنیا و آخرت و رضایت خداوند متعال می‌شود.

وی توانمندسازی و آموزش مهارت‌های زندگی به زندانیان را از اهداف مهم زندان‌های کرمانشاه دانست و گفت: یکی از اهداف ما کمک به خانواده‌های بی بضاعت زندانیان نیازمند است.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه بر تسریع تکمیل و تجهیز واحد پذیرش این مرکز تأکید کرد و گفت: توانمندسازی زندانیان و اجرای طرح‌های قرآنی مورد تاکید ما است.

بیگلری با تأکید بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین مدیریت علمی در توانمندسازی زندانیان افزود: اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت در راستای بازسازی اجتماعی زندانیان انجام می‌شود.

وی فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان به کانون خانواده را از اهداف مدیریت زندان‌های کرمانشاه دانست و افزود: همه تلاش خود را برای کمک به زندانیان و خانواده آنان با حفظ کرامت انسانی بکار خواهیم گرفت.

بیگلری غنی سازی اوقات فراغت و اجرای موثر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی را از دیگر اهداف مدیریت زندان‌های کرمانشاه دانست و بیان کرد: تقویت روحیه زندانیان و امید به آینده ای بهتر برای آنان مورد تاکید است.