۲۲ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۰

مدیر کل زندان‌های کرمانشاه:

اجرای طرح‌های قرآنی و توانمندسازی زندانیان از مهمترین اهداف است

کرمانشاه- مدیر کل زندان‌های کرمانشاه گفت: اجرای برنامه‌های قرآنی و فرهنگی، توانمندسازی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنان با حفظ کرامت انسانی از اهداف مهم زندان‌های کرمانشاه است.

منصور بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک میلاد امیر المومنین علی علیه السلام اظهار داشت: تلاش برای کمک به زندانیان موجب عاقبت بخیری در دنیا و آخرت و رضایت خداوند متعال می‌شود.

وی توانمندسازی و آموزش مهارت‌های زندگی به زندانیان را از اهداف مهم زندان‌های کرمانشاه دانست و گفت: یکی از اهداف ما کمک به خانواده‌های بی بضاعت زندانیان نیازمند است.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه بر تسریع تکمیل و تجهیز واحد پذیرش این مرکز تأکید کرد و گفت: توانمندسازی زندانیان و اجرای طرح‌های قرآنی مورد تاکید ما است.

بیگلری با تأکید بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین مدیریت علمی در توانمندسازی زندانیان افزود: اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت در راستای بازسازی اجتماعی زندانیان انجام می‌شود.

وی فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان به کانون خانواده را از اهداف مدیریت زندان‌های کرمانشاه دانست و افزود: همه تلاش خود را برای کمک به زندانیان و خانواده آنان با حفظ کرامت انسانی بکار خواهیم گرفت.

بیگلری غنی سازی اوقات فراغت و  اجرای موثر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی را از دیگر اهداف مدیریت زندان‌های کرمانشاه دانست و بیان کرد: تقویت روحیه زندانیان و امید به آینده ای بهتر برای آنان مورد تاکید است.

کد مطلب 3950082

