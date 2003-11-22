نياز به نظر شوراي امنيت درباره عراق نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه چارلز هيتلي سخنگوي نيروهاي ائتلاف در عراق امروز اعلام كرد كه نيروهاي ائتلاف نيازي به برگزاري كنفرانس سازمان ملل در رابطه با قضيه عراق نمي بينند .

كشورهاي فرانسه ، آلمان و روسيه پيشنهاد دهندگان برگزاري اين كتفرانس هستند . هيتلي در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفت:" به عقيده من عراق به چنين كنفرانسي نياز ندارد . اين كنفرانس بايد براي افغانستان برگزار شود تا در رابطه با يك پروسه سياسي جديد توافق حاصل شود."

وي ادامه داد :" من فكر مي كنم مسئله مهم در حال حاضر اين است كه شوراي حكومت انتقالي و نيروهاي ائتلاف هم اكنون درباره يك جدول زماني براي انتقال قدرت به عراقي ها به توافق رسيده اند و اين مسئله مطابق با قطعنامه 1511 ماه اكتبر شوراي امنيت است .گفتني است روسيه با حمايت فرانسه و آلمان از شوراي امنيت خواست تا كنفرانسي مشابه كنفرانس افغانستان در سال 2001 ،درباره مسئله عراق برگزار كند .

