مسکو از انجام عملیات نظامی در سوریه دست نخواهد کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینرفاکس، «ویکتور اوزروف» رئیس کمیته دفاعی دوما در واکنش به اظهارات «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس در خصوص افزایش فشار و تحریم بر روسیه به دلیل حمایت از دولت سوریه، گفت: احتمال اعمال تحریم علیه ارتش روسیه به دلیل (حضور در) سوریه تأثیری بر عملیات ما در این کشور نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، اوزروف با تاکید بر اینکه انجام عملیات علیه تروریسم در سوریه ادامه خواهد داشت، به تهدیدات طرف های غربی و به خصوص اعضای «جی ۷» در خصوص تحریم روسیه واکنش نشان داده و گفت: تحریم ارتش روسیه از سوی غرب بی معنی است.

گفتنی است بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته با تاکید بر لزوم افزایش فشار و تحریم علیه روسیه به دلیل حمایت از دولت سوریه گفت: ما در خصوص امکان وضع تحریم های بیشتر به خصوص علیه برخی از شخصیت های نظامی سوریه و همچنین برخی از شخصیت های نظامی روسیه که در تلاش های ارتش سوریه مشارکت و همکاری داشته اند هستیم.

این درحالیست که «نیکی هیلی»، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه با اعلام خبری مشابه گفت که کشورش به دنبال وضع تحریم هایی علیه روسیه و ایران به علت حمایت از دولت سوریه است.