صادرات بيش از 1/1 ميليون تن فولاد

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر"، آمارهاي سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران نشان مي دهد: در نيمه نسخت امسال بيش از 1/1 ميليون تن فولاد با 15 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ارزش 503 ميليون و 173 هزارو 781 دلاربه خارج از كشور صادر شد.

براساس اين گزارش، شركت فولاد مباركه درمدت ياد شده، 527 هزار و826 تن فولاد به ارزش 240 ميليون و722 هزار و 57 دلارصادر كرد.

درهمين مدت، ميزان صادرات شركت ذوب آهن اصفهان به 189 هزارو915 تن، فولاد خوزستان 335 هزار و540 تن ، گروه صنعتي فولاد ايران 37 هزارو881 تن وفولاد آلياژي ايران نيز9 هزارو665 تن رسيد.

اين گزارش مي افزايد: درنيمه نخست امسال همچنين فولاد آذربايجان 15 هزار و 177 تن، فولاد خراسان 2 هزارو396 تن و لوله و نورد اهواز16 هزار و897 تن فولاد به خارج از كشور صادر كردند.