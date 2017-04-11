مشکلی برای حمایت از سرمایه گذاران در حوزه تولید وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر سه شنبه درحاشیه عملیات اجرایی شهرک صنعتی ۱۰۰۰ هکتاری شرق مازندران در بهشهر با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران در بخش های مختلف تجاری افزود: مازندران از جمله استان هایی است که سرمایه گذاران فراوانی برای سرمایه گذاری در این استان داوطلب هستند و باید کمک کار انان باشیم.

وی افزود: تلاش همه افراد، سرمایه گذاران و مسؤولان می تواند منجر به تولید و اشتغال مد نظر رهبری شود که باید در این حوزه تلاش بیشتری انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت، معدن و تجارت، کمک کار سرمایه گذاران است و مشکلی برای حمایت از این افراد در حوزه اشتغال، تولید و پویایی اقتصاد وجود ندارد.

فرماندار بهشهر هم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این طرح گفت: احداث شهرک صنعتی هزار هکتاری شرق مازندران در شهرستان بهشهر از جمله طرح های مهم اقتصادی است که با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان ایجاد می شود.

سید خالق سجادی افزود: با استقرار صنایع مادر دراین شهرک صنعتی عظیم تلاش داریم تا از مهاجرت جوانان تحصیل کرده به استان های دیگر جلوگیری کرده و شاهد اشتغال بالای جوانان متخصص و نیروهای کار شهرستان در سالهای آتی در این مجموعه باشیم.

وی گفت: با اتمام و بهره برداری از این شهرک صنعتی برای بیش از ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.