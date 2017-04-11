مراسم عقد دو معتکف دماوندی در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز میلاد حضرت علی( ع) و اولین روز از ایام اعتکاف، در آستانه افطار مراسم عقد دائم دو معتکف روزه دار دماوندی در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

این مراسم با حضور خانواده های هر دو معتکف برگزار شد و خطبه عقد توسط حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند جاری شد.

امام جمعه دماوند در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه گسترش این فرهنگ بین جوانان، بسیار پسندیده است، اظهار داشت: پیامبر اکرم( ص) خطبه عقد را در مسجد قرائت می کردند و مساجد محلی برای خواندن خطبه عقد و ولیمه ازدواج بوده است و ما اگر این کارکردهای مسجد که یکی از آن ها مراسم عقد و ازدواج است مجددا در مساجد احیا کنیم بسیار خوب و پسندیده است.

فتاح دماوندی با تاکید بر گسترش فرهنگ ازدواج در مراسم اعتکاف سال های آینده اظهار داشت: این مراسم یک الگو و نمونه خوبی بود برای دیگر جوانان عزیز که ازدواج خود را در چنین شرایط روحانی و معنوی و با زبان روزه آغاز کنند.

وی ادامه داد: این کار بسیار زیبایی است که مراسم عقد در مسجد برگزار شود و زمانی زیباتر می شود که زوجین روزه دار و معتکف باشند و زندگی که با روزه و اعتکاف آغاز شود قطعا پر برکت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این دو معتکف روزه دار از قبل هماهنگ کرده بودند تا هر دو معتکف شده و زندگی مشترک و مراسم عقد را در ایام اعتکاف در مسجد برگزار کنند.