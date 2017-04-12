عبور کانال مشکلات از شهرک بعثت/دو دهه معطلی برای ساماندهی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها - مهنا عباسی دستجرده: بوی تعفن از دورهم به مشام می‌رسد، دورتادور کانال آب نرده کشیده‌اند، ولی این نرده‌ها باعث نشده که اهالی از حوادث در امان بمانند اگر به کانال نزدیک شوید بوی تعفن آزاردهنده‌تر می‌شود، رنگ آب به دلیل وجود جلبک‌ها تغییر پیداکرده و وجود زباله‌ها در کنار کانال آب به جولان مگس‌ها دامن زده است.

اینجا شهرک بعثت است، شهرکی مستقر در شهرستان فردیس؛ شهرستانی که به گفته مسئولان بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد وجود کانال آب قدیمی در بلوار فردوسی این شهرک برای شهروندان مشکلات زیادی را به وجود آورده است ساکنان شهرک بعثت دیگر تحمل بوی نامطبوع، وجود زباله‌ها و وقوع تصادف را ندارند و خواستار پیگیری این مشکل از سوی مسئولان مربوطه هستند.

آقای کمالی یکی از کاسب‌های مقابل این کانال است، وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وجود نرده‌های دورتادور کانال آب باعث کاهش دید رانندگان و وقوع تصادف می‌شود از طرفی با گرم شدن هوا موش و حشرات زیادی حوالی کانال دیده می‌شوند، بوی نامطبوع زباله‌ها نیز آزاردهنده است.

وی گفت: قبل از نرده‌کشی اطراف کانال معمولاً شاهد اتفاق ناگوار افتادن کودکان و سقوط خودروها به داخل کانال بودیم پس از نرده‌کشی نیز شاهد وقوع تصادف در این منطقه هستیم.

کمالی به اقدام شهرداری مشکین‌دشت برای کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: متأسفانه شهرداری دوربرگردان واقع در بلوار شهید کاظمی را مسدود کرده است که همین موضوع باعث کاهش دید رانندگان و وقوع تصادفات می‌شود.

این شهروند به‌ضرورت سرپوشیده شدن این کانال آب اشاره کرد و گفت: این خواسته را بارها و بارها با شهرداری در میان نهاده‌ایم اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

در ادامه یکی دیگر از شهروندان فردیسی با اشاره به اینکه کانال مذکور از سمت شهرستان کرج به داخل شهرک بعثت سرازیر شده و به سمت مشکین‌دشت امتداد می‌یابد، گفت: نرده‌کشی اطراف این کانال به دلیل اتفاقات ناگواری است که برای کودکان رخ‌داده است.

این شهروند که بانویی دلواپس کودک خود است، گفت: مدتی پیش کودکی داخل این کانال افتاد خوشبختانه با اقدام به‌موقع مأموران آتش‌نشانی نجات یافت اما این خطر همیشه وجود دارد از مسئولان می‌خواهیم تا این مشکل را حل کنند.

وی به بوی نامطبوع کانال اشاره کرد و گفت: هنگام لای روبی کانال بوی نامطبوع شهروندان را آزار می‌دهد با فرارسیدن فصل گرما این شرایط تشدید می‌شود و برخی مواقع باعث بیماری کودکانی می‌شود که برای دوچرخه‌سواری به خیابان می‌آیند.

اما برای بررسی هرچه بهتر این مشکل شنیدن نظرات شهردار مشکین‌دشت ضروری است، محبوب فروزنده در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مدیریت این کانال با شرکت آب منطقه‌ای استان تهران است و شهرداری مشکین‌دشت نرده‌کشی اطراف این کانال را برای امنیت هرچه بیشتر شهروندان عملیاتی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان باید بااحتیاط بیشتری رانندگی کنند، گفت: برای سرپوشیده شدن کانال مذاکراتی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز انجام‌شده است.

شهردار مشکین‌دشت به برگزاری جلسه‌ای در این رابطه اشاره کرد و گفت: اگر مجوز سرپوشیده شدن این کانال از سوی استانداری دریافت شود شهرداری مشکین‌دشت نسبت به اجرای این طرح اقدام خواهد کرد.

وی ابراز تأسف کرد: باگذشت ۲۰ سال از ساخت شهرک بعثت و استقرار جمعیت در این منطقه برنامه‌ای برای ساماندهی این کانال ارائه نشده است.

با توجه به نزدیک شدن فصل گرما شاهد افزایش آب کانال خواهیم بود و متأسفانه در حاشیه این کانال اثری از تابلوهای هشداری نیست از طرفی برخی از شهروندان نسبت به مسئله محیط‌زیست بی‌تفاوت بوده و زباله‌های خود را به درون کانال آب می‌اندازند که همین امر باعث آلودگی آب می‌شود.

اساساً باید گفت؛ این کانال برای تأمین آب اراضی کشاورزی استفاده می‌شود از شهرستان کرج به شهرک بعثت سرازیر شده و ازاینجا شاخه بندی شده و به سمت فردیس، ملارد، صفادشت و شهریار امتداد می‌یابد حال اگر بی‌تفاوتی از سوی مسئولان مربوطه ادامه داشته باشد به‌جز وقوع تصادفات و سقوط کودکان در کانال باید شاهد آلوده شدن محصولات کشاورزی باشیم که در پایین‌دست از آب کانال تغذیه می‌شوند.