افشین نوروزی به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی قهرمانی آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای دوبل و انفرادی زنان و مردان پیگیری می شود. این در حالی است که پیش از آغاز این بخش از رقابت ها، افشین نوروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز به دلیل مشکلات شخصی از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد. وی با جلب موافقت مدیر تیم های ملی و رئیس فدراسیون، محل مسابقات در کشور چین را ترک کرد و به ایران بازگشت.

بدین ترتیب کاروان تنیس روی میز ایران از امروز بدون افشین نوروزی به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه می دهد. امروز دیدارهای دو نفره برگزار می شود و طی آن ترکیب لطفی و روئین تن با تیم دو نفره ویتنام دیدار می کند و ترکیب احمدیان و طاهرخانی نیز به مصاف تیم دو نفره سنگاپور می رود. دیدارهای دو نفره بخش بانوان هم فردا برگزار می شود و طی آن ترکیب اشتری و صفری به مصاف تیم دو نفره مغولستان می رود ضمن اینکه ترکیب شهسواری و صامت هم با قرعه استراحت مواجه است.

برنامه دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش مردان و زنان به شرح زیر است:

بخش مردان

* طاهرخانی - مغولستان

* لطفی - ماکائو

* روئین تن - قرقیزستان

* احمدیان - اردن

بخش بانوان

* صامت - قرقیزستان

* صفری - هنگ کنگ

* شهسواری - لبنان

* اشتری - بنگلادش

* جمالی فر - اردن