حمله به خودروی حامل تروریستها در حمص/چند عنصر تکفیری کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان ارتش سوریه یک خودروی حامل تروریست های تکفیری را در روستای «سلام» واقع در حومه شرقی حمص هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله تمامی سرنشینان این خودرو به هلاکت رسیدند.

خبر دیگر اینکه سازمان ملل متحد نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غوطه شرقی دمشق هشدار داد.

طبق اعلام سازمان ملل، در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر در غوطه شرقی دمشق به کمک های انسانی فوری نیازمند هستند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه 19 فرد مسلح در زندان های «ادلب» را با پیکرهای شماری از شهدای سوری و همچنین تعدادی از اسرای خود در تکفیریها، مبادله کرد.