۲۳میلیون مرسوله پستی طی سال ۹۵ در استان مرکزی جابجا شد

محمدعلی چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون مرسوله توسط پست استان مرکزی جابجا شده، اظهار داشت: از ۲۳میلیون مرسوله، ۱۰ میلیون و ۷۰۰هزار مرسوله از نقاط مختلف کشور به استان مرکزی وارد و در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: سرانه مراسلات پستی استان مرکزی در سال گذشته به ازای هر نفر ۹ مرسوله بوده و از نظر ترافیکی هم ۲.۵درصد ترافیک پستی کل کشور مربوط به استان مرکزی است.

۳۴۷ واحد پستی در استان مرکزی فعال هستند

مدیرکل پست استان مرکزی بیان کرد: ۳۴۷ واحد پستی در استان مرکزی فعال هستند، که از این رقم ۱۱۶ واحد شهری و ۲۳۱ واحد روستایی در قالب ادارات پست، دفاتر پیشخوان و دفاتر ICT و نمایندگی روستایی فعالیت دارند.

چراغی ادامه داد: همچنین ۴۷۵صندوق مرسوله پستی در سطح شهر و روستاهای استان نصب شده و ۵۲۹ صندوق شخصی در استان مرکزی وجود دارد.

مدیرکل پست استان مرکزی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال تحول و تکامل در خدمات پستی در شرکت پست جمهوری اسلامی نام گذاری شده، اظهار داشت: براساس این شعار امسال شرکت ملی پست، اداره کل پست استان مرکزی به دنبال آن است خدماتی ارایه دهد که هم فناوری در آن دیده شود و هم بتوان به تحول، سرعت و دقت در راستای خدمت رسانی بهتر به مشتریان دست پیدا کرد.

جابجایی ۷۶۰هزار مرسوله پستی در قالب سرویس پیشتاز

وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در حوزه سرویس پیشتاز ۷۶۰ هزار مرسوله پستی و سرویس ویژه ۳۷هزار مرسوله پستی در استان مرکزی جابجا شده و در حوزه ثبت نام کارت هوشمند ملی ۷۷هزار ثبت نام در ۱۴باجه و دفاتر پست استان مرکزی انجام شد.

مدیرکل پست استان مرکزی تصریح کرد: همچنین ۱۰ هزار و ۸۰۰ مورد تحویل کارت هوشمند ملی طی دو ماه آخر سال گذشته که اداره پست در این زمینه کار خود را شروع کرد انجام شد.

چراغی با اشاره به اینکه در سال جاری توسعه باجه های تحویل کارت هوشمند ملی در دستور کار این اداره کل است، بیان کرد: در حوزه ابلاغیه بانک ها و تامین اجتماعی نیز ۶۶هزار مورد و در حوزه ثبت اسناد، ثبت شرکت ها، پلمب دفاتر و مدارک مربوط به سند مالکیت، ۲۵ هزار مورد طی سال گذشته انجام شده است.

وی اضافه کرد: در زمینه سیستم لجستیکی که یکی از سرویس های نوین اداره کل پست استان مرکزی است، طی سال گذشته ۲۸هزار مرسوله توسط پست استان مرکزی برای شرکت ها و سازمان های متقاضی این خدمات، ارسال شده است.