مجله مهر: امروزه با توجه به اینکه در عصر فن آوری زندگی می‌کنیم، دسترسی به اطلاعات مختلف هم برای‌مان راحت است، دیگر مانند گذشته نیست که برای پیدا کردن اطلاعات یک موضوع ساعت‌ها و ساعت‌ها در میان کتاب‌ها و کتابخانه‌های مختلف بگردیم و در نهایت هم چندان از اطلاعات مورد نظرمان مطمئن نباشیم.

اما در گذشته اوضاع فرق می‌کرده، انتشار هر خبر و هر حقیقتی که در زمان خودش واقعی تلقی می‌شده، به عنوان یک واقعیت در جامعه دهان به دهان می‌شده و دیگران هم با باور آن، در صورت لزوم در زندگی رعایت می کردند.

با اینکه بسیاری از باورهای قدیمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و واقعی و غیر واقعی بودن آن‌ها تایید شده است، اما هنوز هم موضوعاتی هستند که بسیاری علاوه بر باور داشتن به آن‌ها، به دیگران هم می‌گویند و اعتقاد دارند که حرف قدیمی‌ها هنوز هم درست است.

در زیر نگاهی داریم به برخی از این موضوعات که هنوز هم فکر می‌کنیم، درست هستند.

هویج بینایی شما در شب را افزایش می‌دهد!

احتمالا شما هم این جمله را از مادرتان شنیده‌اید که هویج بخورید که چشم‌های‌تان بهتر ببیند! با اینکه هویج سرشار از ویتامین A است و اتفاقا برای چشم‌ها و بینایی هم خوب است، اما این سبزی آن‌قدری که مادرها برایش تبلیغ می‌کردند، توانایی بهبود بینایی ندارد و اصلا هم روی دید در شب اثر نمی‌گذارد! این حرف یکی از راه‌های عالی مادرها برای خوراندن سبزیجات به بچه‌ها بوده و هست!

شکستن انگشتان دست باعث آرتروز می‌شود!

موضوع بعدی به ماجرای شکستتن انگشتان دست مربوط می‌شود، اگر اهل شکستن انگشت‌های دست باشید، احتمالا از اطرافیان این جمله را شنیده‌اید که این کار باعث آرتروز می‌شود، اما این موضوع حقیقت ندارد! تحقیقات زیادی در این زمینه و روی آدم‌های مختلفی انجام شده، اما این نظریه به هیچ عنوان ثابت نشده که شکستن انگشتان به آن‌ها آسیبی از جمله آرتروز و دیگر بیماری‌هایی که شاید از آن‌ها نام برده باشند، شود.

تخم‌مرغ قهوه‌ای از سفید آن‌ها خوشمزه‌تر است

همه‌اش بر اساس تصور عمومی بوده است! تخم‌مرغ‌ها هیچ تفاوتی با هم ندارند، اینکه رنگ پوسته خارجی آن‌ها با هم تفاوت دارد به مرغ آن برمی‌گردد و این تفاوت تنها در پوسته خودش را نشان می‌دهد و در طعم و مزه هیچ تاثیری ندارد.

گاو نر از رنگ قرمز متنفر است!

این موضوع را تقریبا همه می‌دانیم که حقیقت ندارد، اما هنوز هم آن را باور داریم! بیشتر حیوانات مخصوصا گاوها کوررنگی دارند و اصلا رنگ‌ها را تشخیص نمی‌دهند. این باور از گاوبازان اسپانیایی شروع شد، چون آن‌ها عاشق رنگ قرمز بودند و برای مسابقات گاو وحشی از این رنگ استفاده می‌کردند. در حقیقت چیزی که گاو را عصبانی می‌کند، حرکت شنل به این سو و آن سو است که هربار توسط گاوباز بیشتر و بیشتر می‌شود.

خفاش‌ها نابینا هستند!

درست است که خفاش‌ها از سیستم «انعکاس صدا» برای ردیابی مسیر استفاده می‌کنند و این سیستم به قدری قدرتمند است که نیاز آن‌ها برای دیدن را کاملا از بین می‌برد، اما با اینحال باز هم می‌توانند ببینند و چشم‌های‌شان بینایی کامل دارد، با اینکه نسبت به دیگر حیوانات ضعیف‌تر است.

دیوار چین از ماه دیده می‌شود!

بدون شک دیوار چین یکی از شاهکارهای مهندسی و نشان دهنده قدرت ساختن انسان است و قطعا یکی از بزرگترین ساخته دست بشر است که که یادگاری از تاریخ به حساب می‌آید. اما این موضوع که می‌توان دیوار چین را از ماه دید، تنها شایعه‌ای است که هنوز هم برخی به آن اعتقاد دارند. زمانیکه انسان پایش را روی ماه گذاشت از زمین عکس گرفت و در این تصاویر تنها اقیانوس و خشکی‌ها دیده می‌شدند.

ادیسون مخترع لامپ است!

احتمالا با این جمله تمام و کمال موافق هستید و معتقدید توماس ادیسون مخترع لامپ است. اما در حقیقت ادیسون یک فرد با ایده‌های زیاد بوده که تیمش روی این ایده‌ها کار می‌کرده‌اند و سپس نتیجه را اعلام می‌کنند، از همین رو بسیاری از اختراعات ادیسون را باید به نام گروهش ثبت کرد. البته درباره لامپ قضیه فرق می‌کند، پیش از ادیسون، السنادرو ولتا و هامفری دیوی کسانی بودند که حتی قبل از به دنیا امدن ادیسون روی این پرونده کار کرده بودند.

کریستوف کلمب امریکا را کشف کرد!

با اینکه در دنیا از کریستف کلمب به عنوان کسی که امریکا را کشف کرد یاد می‌شود در حقیقت این طور نیست. این درست است که کلمب می‌خواست دنیا را بگردد و به دنبال راه بهتری میان آسیا و اروپا بود، او برای دست‌یابی به ثروت و شهرت بیشتر مسیرش را تغییر داد و در نهایت به خشکی‌های امریکای لاتین رسیده بود. او چهار بار به این سمت سفر کرده و هرگز پایش به امریکا و کانادا نرسیده است، این موضوع مهمی است که هنوز هم در مدرسه‌ها آن را تدریس می‌کنند.

زبان در هر بخش طعم متفاوتی را درک می‌کند!

نقشه زبان چیزی بود که بسیاری از ما در مدرسه یا از پدر و مادرهای‌مان یاد گرفته‌ایم. اینکه زبان به بخش‌های مختلفی تقسیم شده و هر بخش طعم‌های مختلفی را متوجه می‌شود. اما این موضوع اصلا درست نیست و همه زبان، طعم‌های مختلف را درک می‌کند و این‌طور نیست که به هر بخش به طعم و مزه خاصی محدود شود.