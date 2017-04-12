رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارتقا کیفیت برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری در مراکز کانون‌های استان در دستور کار قرار دارد و برای این مهم تلاش خواهیم کرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از افتتاح ۳ مرکز فرهنگی و هنری جدید طی امسال خبر داد و افزود: برنامه‌های ما در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

موزونی تامین شایسته در بحث ملزومات و انجام برنامه‌های بازدید کارشناسی و ارتباط مستمر میان حوزه کارشناسی و مراکز را از برنامه‌های کانون اعلام کرد و گفت: کیفیت بخشی به فعالیت‌ها و برنامه‌های کانون مورد تاکید است.

وی پایدار سازی اعضای کانون را از دیگر اهداف و برنامه‌های مهم طی امسال عنوان و بیان کرد: تولید محتوای فرهنگی و تولیدات فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌ها است.

موزونی یادآور شد: بزودی چند مرکز فرهنگی و هنری در استان افتتاح خواهد شد و امیدواریم به دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه دست یابیم.