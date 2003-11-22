ديدار اعضاي هيات امناي بنياد دائره المعارف با رهبر معظم انقلاب اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدار آقاي حداد عادل مدير بنياد دائره المعارف با اشاره به بيستمين سال تاسيس اين بنياد و تبديل آن به يك موسسه علمي معتبر گفت: تاكنون هفت جلد از اين دائره المعارف كه براساس حروف الفبا مي باشد در قالب 6 هزارنسخه تاليف شده و اين دانشنامه علمي نمونه اي از جنبش نرم افزاري علمي در كشور است.

وي با اشاره به تربيت نيروهاي علمي در اين بنياد افزود: بنياد دائره المعارف اكنون داراي بيش از يكصد عضو هيات علمي مي باشد كه حدود نيمي از مقالات جلد هفتم دائره المعارف بوسيله آنان تاليف شده است.

حضرت آيت الله خامنه اي نيز در سخناني با تشكر از زحمات مديرعامل واعضاي هيات امناي بنياد دائره المعارف براي تاليف اين اثر علمي ارزشمند، بر ضرورت دقت درمعيارها و ضوابط تاليف اين دائرالمعارف تاكيدكردند و افزودند: مقالات علمي اين دانشنامه بايد براساس ضوابط ومعيارهاي مشخص و دقيقي تاليف گردد تا محصول اين تلاش علمي متقن و در سطح بالايي باشد.در اين ديدار همچنين تعدادي از اعضاي هيات امناي بنياد دائره المعارف نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كردند.