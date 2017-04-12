امام جمعه همدان بر کادرسازی نیروی جوان برای آینده استان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران و معاونین صنعت برق استان همدان با تبریک اعیاد مبارک ماه رجب اظهار داشت: مسئله آب و برق در زندگی محسوس و کار مجموعه صنعت آب و برق بسیار حساس است.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی با بیان اینکه روال کار مجموعه خوب و رضایت‌بخش است، افزود: خوشبختانه مردم راضی هستند که این افتخار نظام و انقلاب و ثمره خون شهیدان است.

وی خوب کار کردن و از زیر مجموعه خوب کار کشیدن را جزو وظایف اولیه یک مدیر دانست و گفت: مدیر موفق کسی است که در کنار این امر زیر مجموعه خود را در تمام زمینه‌ها از جمله قرآن، احکام، اعتقادات و اخلاق بسازد و تربیت کند.

مدیر باید افراد زیر مجموعه خود را از نظر اخلاق، تعهد، تخصص، کار و غیره شناسایی و آنها را تقویت کند آیت الله محمدی افزود: مدیر باید افراد زیر مجموعه خود را از نظر اخلاق، تعهد، تخصص، کار و غیره شناسایی و آنها را تقویت کند تا کارها را به خوبی انجام دهند.

وی با تأکید بر کادرسازی در تمام مدیریت‌ها ابراز داشت: اگر زیرمجموعه‌ای از نظر دستورات خدایی ساخته شد کار مدیریت نیز آسان است چرا که کارمند دین‌دار از کمیت و کیفیت کار کم نکرده و بخشنامه‌ای کار نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه تبلیغ دین خدا فقط مختص طلبه‌ها نیست، گفت: در این زمینه همه مسئول هستند و وظیفه دارند.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی اعتقادات شیعه بمباران می‌شود و به مقدسات ما توهین می‌کنند، افزود: با توجه به این امر اگر مدیران نسبت به حفظ اعتقادات زیر مجموعه خود جدی عمل نکنند لغزشی برای آنها پیش می‌آید بنابراین باید به همه کارمندان و خانواده آنها توجه داشته باشیم.

مسئول فرهنگی دینی صنعت آب و برق استان همدان نیز در این دیدار به اهمیت دو نعمت آب و برق اشاره کرد و اظهار داشت: زندگی بدون برق و آب معنا و مفهومی ندارد.

حجت‌الاسلام ابراهیم بهرامی‌فر با بیان اینکه عدم استفاده درست از نعمت الهی عدم شکرگزاری به درگاه خداوند است، گفت: مجموعه صنعت آب و برق استان با تلاش شبانه‌روزی به دنبال خدمات‌رسانی به مردم و تأمین زیرساخت‌های تولید و توزیع هستند.

انجام فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات‌رسانی به مردم

وی ادامه داد: این مجموعه در کنار فعالیت اصلی و تخصصی خود و خدمات‌رسانی به مردم از فعالیت‌های فرهنگی نیز غافل نبوده است.

مسئول فرهنگی دینی صنعت آب و برق استان همدان با بیان اینکه کارکنان، خانواده های کارکنان و فرزندان آنهازیر پوشش فعالیت‌های فرهنگی هستند، افزود: صنعت آب و برق استان همواره در ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حقوق شهروندی رتبه‌های خوب استانی و کشوری کسب کرده که این حاصل زحمات و دلسوزی عزیزان و دغدغه آنان در امور فرهنگی است.

وی یادآور شد: یکی از دغدغه‌های این مجموعه دغدغه مسائل فرهنگی و دینی و اعتقادی و اخلاقی کارکنان و خانواده ها است که در این زمینه برنامه‌های خوبی از جمله مسابقات قرآنی برگزار شده است.

مسئول فرهنگی دینی صنعت آب و برق استان همدان با اشاره به شعار سال گذشته مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهارداشت: در این راستا تمام اهداف پیش بینی شده بیش از ۱۰۰ درصد در مجموعه آب و برق تحقق یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: شعار امسال نیز با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در این صنعت به نحو شایسته تحقق یابد.

بهرامی ضمن تقدیر از حمایت‌های امام جمعه استان در راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف خواستار ورود بیشتر ائمه جمعه با استفاده از تریبون‌های نمازجمعه به این بحث شد و عنوان کرد: ماه رمضان فرصت خوب تبلیغی است و باید از این فرصت برای بحث مدیریت مصرف و حفظ و نگهداری از تأسیسات آب و برق استفاده کنیم.

