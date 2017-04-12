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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۰

مدیرکل بهزیستی اردبیل به مهر خبر داد؛

مستمری مددجویان بهزیستی اردبیل ۳ برابر افزایش می‌یابد

مستمری مددجویان بهزیستی اردبیل ۳ برابر افزایش می‌یابد

نیر- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از افزایش سه برابری مستمری مددجویان بهزیستی استان از پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از مددجویان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بهزیستی استان کمک‌های مستمری خود را به هشت هزار و ۴۰۰ نفر در حوزه امور اجتماعی و ۱۹ هزار نفر در حوزه توان‌بخشی پرداخت می‌کند.

وی افزود: این تعداد شامل ۹ هزار و ۲۰۰ خانوار است که یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مستمری‌های بهزیستی برخوردار می‌شوند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان با هدف حمایت هر چه بیشتر مددجویان از سال جاری قانون مستمری مددجویان به میزان ۲۰ درصد از درآمد تعیین شده قانون کار اعمال می‌شود.

ستاری متذکر شد: این به  معنی افزایش سه برابری مستمری دریافتی مددجویان است و بی‌شک در تأمین هزینه‌های معیشتی این افراد مؤثر خواهد بود.

وی افزود: سالانه نزدیک به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مستمری از سوی بهزیستی اردبیل به مددجویان پرداخت می‌شود که با اعمال این قانون به ۲۲ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3950609
محمد میرزایی ناطق

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