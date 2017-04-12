فعالیت ۶۵ مبلغ دینی در تویسرکان به مناسبت میلاد امام علی(ع)

محمدموسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶۵ نفر مبلغ و مبلغه دینی ویژه ایام میلاد امام علی(ع) در این شهرستان برنامه های دینی، قرآنی و فرهنگی برگزار کردند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۵ مبلغ و ۲۰ مبلغه مقیم وابسته به شورای تبلیغ این شهرستان در ایام میلاد امام علی(ع)، برگزاری برنامه های قرآنی، قرائت ادعیه وارده، برگزاری محافل جشن، تبیین ابعاد شخصیتی حضرت امام علی(ع) از نظر سیاسی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و فرهنگی در مساجد، هیئات مذهبی و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستانهای قلقلرود و مرکزی از جمله برنامه های این مبلغین عنوان کرد.

مسئول اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین اقامه نماز جماعت در مساجد، برگزاری جلسات آموزش قرآن، تفسیر آیات، برگزاری گفتمان‌های دینی، سخنرانی درباره مسائل روز، تبیین فلسفه خمس و زکات و حضور در روستاهای عشایری بخش قلقلرود را از جمله محور فعالیت‌های تبلیغی ایام میلاد امام علی(ع) در شهرستان تویسرکان برشمرد.