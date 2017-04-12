آغاز به کار مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه های پیام نور و کردستان

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از اقداماتی که در اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم صورت گرفته است گفت: مجوز راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه های پیام نور و کردستان ویژه دانشجویان غیرایرانی صادر شده است و از امسال آغاز به کار می کنند.

وی ادامه داد: راه اندازی دو مرکز آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان غیرایرانی نیز در دست اقدام است، همچنین دانشگاه آزاد نیز با توجه به فعال تر شدن در زمینه جذب دانشجوی غیرایرانی، خواستار مجوز برای راه اندازی «مرکز آموزش زبان فارسی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد» در یکی از واحد های این دانشگاه در تهران و یا نزدیک تهران است.

مدیرکل سابق دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان افزود: درخواست دانشگاه علامه طباطبایی نیز برای راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشجویان غیرایرانی دردست بررسی بوده است.

وی ادامه داد: در رابطه با مراکز زبان فارسی قرار بود یک آزمون تافل فارسی بصورت سراسری و استاندارد برای این دانشجویان برگزار شود که مقدمات آن فراهم شده و با مرکز همکاری های بین الملل وزارت علوم نیز هماهنگی لازم صورت گرفته و محتوای آن آماده شده است.

حاج جباری از دیگر برنامه های این مرکز به برنامه ریزی برای برگزاری آموزش زبان فارسی به صورت مجازی در کشورهای مختلف، برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه تبریز در نیمه اول تیرماه ۹۶ اشاره کرد.

وی همچنین افزود: کارگروه های جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی از اردیبهشت ماه آغاز به کار می کنند.