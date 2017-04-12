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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۶

فرماندار سرخه:

۲۸ شعبه اخذ رای در سرخه پیش‌بینی شده است

۲۸ شعبه اخذ رای در سرخه پیش‌بینی شده است

سرخه - فرماندار سرخه با بیان اینکه ۲۵ شعبه در انتخابات گذشته شوراهای اسلامی این شهرستان عهده دار اخذ رای بودند، گفت: این تعداد در انتخابات سال جاری ۲۸ شعبه پیش بینی شده است.

علی محمد مویدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که بر اساس روزشمار تمامی مراحل پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سرخه تاکنون به صورت کامل و منظم صورت گرفته است، افزود: نام نویسی در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مقرر صورت گرفت و با تشکیل هیئت اجرایی متشکل از معتمدان شهرستان جلسات بررسی صلاحیت این افراد برگزار شد.

وی همچنین با تاکید بر آمادگی ستاد انتخابات سرخه برای برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و پرشور گفت: در انتخابات گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان ۲۵ شعبه اخذ رای برای اخذ رای مردم دایر بوده که پیش بینی می شود این تعداد به ۲۸ شعبه اخذ رای افزایش پیدا کند که این موضوع در جلسه آتی هیئت اجرایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فرماندار سرخه با اشاره به اینکه صیانت از آرای مردم وظیفه اصلی و خطیر ستاد انتخابات شهرستان است، گفت: تمامی مسئولان ستاد انتخابات و دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و توان خود را در برگزاری انتخاباتی سالم و آرام به کار گیرند.

کد مطلب 3950677

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