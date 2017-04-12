به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مراسم چهلمین روز از خاکسپاری شهدای گمنام در محل دانشگاه آزاد اسلامی دماوند با قرائت پیام علیاکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای این دانشگاه برگزار شد.
در بخشی از پیام علی اکبر ولایتی آمده است: «سلام و رحمت خدا بر شهدای راه حق و عدالت، از احد و کربلا تا انقلاب اسلامی ایران، از جنگ تحمیلی تا تهاجم نظامی به عراق، سوریه، لبنان و یمن.
سلام بر شهیدان جان بر کفی که دست از متاع قلیل دنیا شستند و در رکاب مولا و مقتدای خود، به قتال با کفار و منافقین زمان خویش برخاستند و سرانجام با بذل جان به دیدار حضرت حق شتافتند.
اکنون دو تن از خیل قافله شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند آرمیدهاند، شهیدانی که به تعبیر مقام معظم رهبری، پیکر مطهر و معطرشان هر جا که آرام گیرد، یاد مبارک و آرامبخش و بهجتانگیز خود را در فضا میپراکنند و صفا و معنویت میآفرینند.
اگر امروز در محافل سیاسی دنیا از ایران و ایرانی به بزرگی یاد میشود، حاصل رشادتها و جانفشانیهای شهدای والامقامی است که در راه حفظ و حراست از آرمانهای انقلاب، تمامیت ارضی و قانون اساسی کشور به ندای ولی امر زمان خود امام خمینی (ره) حضرت آیتالله العظمی خامنهای لبیک گفتند و با خلق حماسههای بزرگ به خیل شهدای پیشین خود پیوستند و امروز مرقد مطهرشان که در جای جای ایران اسلامی عطرافشانی میکند، یادآور ایثار و فداکاری این عزیزان در حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی کشور در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین دفاع از حریم اهل بیت علیهمالسلام و احیای امر آن بزرگواران است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: اینکه امروز از سوی دشمنان خود بیمحابا مورد هجمه قرار گرفتهایم، حاکی از نگرانی آنان از توسعه و پیشرفت ایران اسلامی در عرصههای گوناگون علم و فناوری است، رویکردی که جمهوری اسلامی ایران را به مجد و عظمت تاریخی خود بازمیگرداند.
ما عزممان را جزم کردهایم تا با همت مدیران و استادان متعهد خود، دانشگاه آزاد اسلامی را در تراز بزرگترین مراکز علمی و پژوهشی دنیا قرار داده و نسل جوانمان را در سایه معرفت دینی با آخرین دستاوردهای دانش بشری آشنا سازیم.»
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