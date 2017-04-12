۲۳۸ دانشجو در دانشکده پیراپزشکی سرخه مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده در جلسه کمیسیون دانشجویی سرخه که صبح چهارشنبه در فرمانداری شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه وضعیت سرانه های آموزشی سرخه در شرایط مطلوبی قرار دارد تا جایی که شاهد تحصیل بیش از ۲۳۰ دانشجو در رشته های پیراپزشکی هستیم، ابراز داشت: این تعداد دانشجو شامل ۱۴۳پسر و ۹۵ختر در ۱۱ دوره و هفت رشته در دانشکده پیراپزشکی شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه ساختمان دانشکده پیراپزشکی سرخه در چهار سال اخیر و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: از ابتدای افتتاح این دانشکده افزایش تعداد و تنوع رشته های تحصیلی، جذب دانشجو و همچنین افزایش امکانات رفاهی و آموزشی بودیم که با پیگیری های انجام شده، مقطع کارشناسی ارشد رشته های دستیار اتاق عمل، فن آوری اطلاعات سلامت، رادیولوژی و هوشبری در این دانشکده دانشجو می پذیرد.

فرماندار سرخه گفت: با اقدامات و تمهیدات انجام شده در مهرماه سال جاری ۱۵۰ دانشجوی جدید به این دانشکده اضافه خواهند شد که با توجه به افتتاح خوابگاه تدبیر و امید دانشجویان جدید الورود، اسکان داده خواهند شد.

مویدی زاده افزود: امید می رود در آینده نزدیک با تامین اعتبارات لازم سالن ورزشی دخترانه و پسرانه به منظور رفاه حال دانشجویان در محل خوابگاه این دانشکده احداث شود.