به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تهران، پرسپولیس، ذوب آهن و استقلال خوزستان چهار نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در پایان چهارمین هفته از این رقابت ها در مجموع نتایج خوبی گرفتند و هر چهار تیم هنوز شانس صعود از مرحله گروهی را دارند. در چهارمین روز از این رقابت ها استقلال در تاشکند مقابل لوکوموتیو با تساوی یک به یک متوقف شد و پرسپولیس در تهران با تساوی بدون گل برابر الریان. استقلال خوزستان در دوحه مقابل لخویا متحمل شکست شد و ذوب آهن در فولاد شهر بر بنیادکار ازبکستان غلبه کرد.

استقلال، ذوب آهن و استقلال خوزستان در پایان هفته چهارم هر کدام با کسب ۷ امتیاز در رده دوم جدول خود گروه خود قرار دارند و پرسپولیس با ۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول گروه چهارم این رقابت ها قرار گرفته است.

* استقلال خوزستان تنها بازنده، ذوب آهن تنها برنده

در هفته چهارم این رقابت ها استقلال و پرسپولیس یکی در خانه خود و دیگری در خانه حریف مقابل حریفان خود تن به تساوی دادند و امتیازات بازی را با حریفانشان تقسیم کردند. در این روز استقلال خوزستان تنها تیم ایرانی حاضر در این مسابقات بود که متحمل شکست شد و در مقابل ذوب آهن نیز تنها تیم ایرانی بود که در این روز طعم پیروزی را چشید و موفق شد امتیازات کامل یک بازی را از آن خود کند.

* ذوب آهن گلزن‌ترین تیم هفته

در حالی که سه تیم استقلال تهران، استقلال خوزستان و پرسپولیس موفق به کسب پیروزی در این هفته از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نشدند، تیم ذوب آهن با شکست دادن بنیادکار تنها تیم ایرانی بود که موفق به کسب پیروزی شد تا بیشترین امتیاز را در بین تیم های ایرانی در این هفته این تیم گرفته باشد.

شاگردان مجتبی حسینی با حساب 2 بر یک مقابل بنیادکار پیروز شدند تا بهترین تیم ایرانی در هفته چهارم رقابت ها باشند. همچنین آنها با دو گلی که در این بازی زدند عنوان گلزن ترین تیم هفته را نیز از آن خود کردند.

* پرسپولیس گل نزن‌ترین تیم هفته

شاگردان برانکو در این هفته گل نزدند تا تنها تیم ایرانی باشند که در لیگ قهرمانان آسیا موفق به گلزنی نشده‌اند. پرسپولیس به این ترتیب گل‌نزن ترین تیم ایرانی شد و این اتفاق در حالی افتاد که تنها پنالتی که نصیب تیم های ایرانی شد هم به پرسپولیس رسید و سرخپوشان در حالی که موقعیت بازکردن دروازه تیم الریان از روی نقطه پنالتی را هم داشتند، باز هم در گلزنی ناتوان بودند.

* اولین صفر-صفر تیم های ایرانی

نتیجه مساوی بدون گل پرسپولیس مقابل الریان، اولین تساوی صفر-صفری بود که یک تیم ایرانی در این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به آن رسید. در ۱۵ بازی دیگری که تیم های ایرانی در آن به میدان رفته‌اند هیچ نتیجه تساوی بدون گلی حاصل نشده بود.

همچنین می‌توان گفت پرسپولیس اولین تیم ایرانی بود که در یکی از بازی های آسیایی خود موفق به گل زدن نشد. تا پیش از این بازی و بازی هایی که بعد از دیدار سرخ پوشان و الریان برگزار شد، همه تیم های ایرانی موفق به گل زدن شده بودند.

* اولین کلین شیت بیرانوند و پرسپولیس در آسیا

گل نخوردن پرسپولیس برابر الریان و کلین شیت این تیم، در واقع نخستین کلین شیت آسیایی علیرضا بیرانوند با پیراهن پرسپولیس محسوب می‌شد. بیرانوند در هر سه بازی گذشته‌اش با پیراهن پرسپولیس در آسیا گل خورده بود و برای اولین بار در دیدار با الریان موفق به کلین شیت آسیایی با پیراهن پرسپولیس شد. این در حالی است که بیرانود در لیگ برتر دارای بیشترین کلین شیت است.

* پرسپولیس تنها تیم بدون گل خورده

با توجه به نتیجه مساوی بدون گل پرسپولیس برابر الریان، این تیم تنها تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا بود که در هفته چهارم دروازه‌اش بسته ماند. در این هفته استقلال خوزستان دو گل از لخویا خورد، استقلال یک گل از لوکوموتیو و ذوب آهن نیز یک گل از بنیادکار دریافت کرد.

* استقلال گلزن‌ترین تیم ایرانی

آبی پوشان تهران با گلی که در دقیقه ۸۷ به تیم لوکوموتیو زدند، تعداد گلهای آسیایی خود در این فصل را به عدد ۷ رساندند تا به این ترتیب در پایان هفته چهارم بهترین عملکرد تهاجمی را در بین چهار تیم ایرانی داشته باشند. استقلال با ۷ گل زده بهترین خط حمله را در اختیار دارد و استقلال خوزستان با ۴ گل زده ضعیف ترین عملکرد هجومی را به خود اختصاص داده است.

* استقلال تهران و خوزستان دارای بهترین خط دفاعی

استقلال های تهران و خوزستان هر کدام در چهار بازی که در لیگ قهرمانان آسیا انجام داده اند با دریافت سه گل در مجموع ۴ بازی بهترین عملکرد را در خط دفاعی دارند. همچنین رحمتی و شیخ ویسی دروازه بان های این دو تیم با ثبت دو کلین شیت آسیایی در این فصل دارای بیشترین تعداد کلین شیت در بین ۴ دروازه بان ایرانی هستند که در این مسابقات به میدان رفته اند.

* ایران بدون صدرنشین

هفته چهارم لیگ قهرمانان در حالی به پایان رسید که هیچ یک از تیم های ایرانی در صدر جدول گروه های خود قرار ندارند. پیش از این دو تیم استقلال تهران و خوزستان در صدر جدول های گروه A و B این مسابقات قرار داشتند که با یک تساوی و یک شکست جایگاه خود را در هفته چهارم از دست دادند و هر کدامشان با یک پله سقوط به رده دوم تنزل پیدا کردند.

* ذوب آهن و اولین دبل

ذوب آهن اصفهان نخستین تیمی بود که در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد دبل کند. این تیم در هفته سوم و در ازبکستان تیم بنیادکار را با با نتیجه دو بر صفر مغلوب کرد و در هفته چهارم نیز در اصفهان این تیم را با نتیجه دو بر یک شکست داد تا اولین تیم ایرانی باشد که دست به دبل زده است.

همچنین مرتضی تبریزی نیز اولین بازیکن ایرانی است که در این فصل موفق شده به یک تیم دو گل در دو بازی رفت و برگشت بزند. تبریزی یکبار در ازبکستان و از روی نقطه پنالتی دروازه بنیادکار را باز کرد و سپس در اصفهان با یک ضربه سر گلزنی به این تیم را تکرار کرد.

* استقلال بهترین و پرسپولیس ضعیف ترین تیم ایرانی در آسیا

پرسپولیس با کسب تنها ۵ امتیاز در بین ۴ تیم ایرانی در آسیا کمترین امتیاز را گرفته است تا از این حیث دارای ضعیف ترین عملکرد آسیایی در این چهار هفته باشد. همچنین پرسپولیس با دریافت ۶ گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی را در لیگ قهرمانان آسیا در بین چهار تیم ایرانی دارد و تنها تیم ایرانی است که تفاضل گلش منفی است. همه این آمارها نشان می‌دهد پرسپولیس تا پایان هفته چهارم ضعیف ترین تیم ایرانی حاضر در این رقابت ها بوده است.

در حالی پرسپولیس ضعیف ترین تیم ایرانی در آسیا بود که می‌توان گفت رقیب سنتی این تیم بهترین عملکرد را در بین ۴ تیم ایرانی در آسیا داشته است. البته استقلال هم مثل استقلال خوزستان و ذوب آهن ۷ امتیاز گرفته است. اما این تیم با زدن ۷ گل دارای بهترین خط حمله است و با خوردن ۴ گل در کنار استقلال خوزستان بهترین خط دفاعی را دارد و تفاضل گل این تیم مثبت ۴ است که دارای بهترین عملکرد از این حیث است.

ضمن است که استقلال تهران تنها تیم ایرانی است که امتیازش با تیم نخست گروه برابر است و حتی تفاضل گلش هم از صدرنشین فعلی بهتر است و تنها به خاطر لحاظ کردن نتیجه بازی مستقیم و با توجه به شکست این تیم برابر الاهلی در جایگاه دوم قرار گرفته است.