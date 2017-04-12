علی اشکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی روز گذشته به پایان رسید، گفت: اردوی قبلی از روز ۱۰ فروردین ماه آغاز شد تا اردونشینان بتوانند هر چه بیشتر برای حضور در دو رویداد مهم پیش رو مهیا شوند. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و روز گذشته این مرحله از اردو را پس از انجام مرور فن و کوهپیمایی به پایان رساندیم.

وی افزود: تیم ملی کشتی فرنگی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های کشورهای اسلامی آماده می کند که طبق برنامه باید اردوی بعدی را از روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه آغاز کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان با تاکید بر اجرای دقیق و بی چون و چرای فرایند انتخابی تیم ملی گفت: ما باید دو ترکیب متفاوت و مجزا را برای حضور در دو رویداد پیش رو آماده کنیم که در همین راستا باید تمامی مدعیان از فیلتر انتخابی و فرایند تیم ملی گذر کنند. ضمن اینکه ترکیب نهایی تیم ملی دو هفته قبل از حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند و بازیهای کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان اعلام خواهد شد.