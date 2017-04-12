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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور:

کارخانه‌ها آرد بادرصد سبوسگیری بالاتر از استاندارد تولید نکنند

کارخانه‌ها آرد بادرصد سبوسگیری بالاتر از استاندارد تولید نکنند

کرمانشاه- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: کارخانه های آرد استان کرمانشاه از تولید آرد با درصد سبوسگیری بالاتر از رنج استاندارد جدا خودداری کنند.

مظفر رحیمی در گفتگو باخبرنگار مهر، استفاده از نان با کیفیت را حق همه مردم دانست و اظهار داشت: خدمات اتحادیه صنف خبازان شهرستان کرمانشاه در خصوص تحقق این هدف شایسته تقدیر است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 کشور  در خصوص ارائه نان با کیفیت گفت: نان سبوسدار با تمام شاخصه های کیفی مطلوب است.

وی افزود: اگر می‌گوییم استفاده از نان با کیفیت حق مردم استان و کل مردم کشور عزیزمان ایران است، ابتدا باید برای خود و مردم، پارامترها و مشخصات نان با کیفیت را تعریف نماییم.

 رحیمی عطر، طعم، مزه، ظاهر مناسب نان، ماندگاری نان و بویژه مغذی بودن نان را از مشخصات نان با کیفیت عنوان کرد و گفت: در واقع ما نان با کیفیت را  یک نان با درصد سبوس بالا با عطر و طعم و مزه مطلوب و عاری از هرگونه افزودنی غیر مجاز، میدانیم.

وی در ادامه بیان کرد: از کارخانه های آرد استان خواستیم تا از تولید آرد با درصد سبوسگیری بالاتر از رنج استاندارد جدا خودداری نمایند.

کد مطلب 3950724

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