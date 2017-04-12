مظفر رحیمی در گفتگو باخبرنگار مهر، استفاده از نان با کیفیت را حق همه مردم دانست و اظهار داشت: خدمات اتحادیه صنف خبازان شهرستان کرمانشاه در خصوص تحقق این هدف شایسته تقدیر است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 کشور در خصوص ارائه نان با کیفیت گفت: نان سبوسدار با تمام شاخصه های کیفی مطلوب است.

وی افزود: اگر می‌گوییم استفاده از نان با کیفیت حق مردم استان و کل مردم کشور عزیزمان ایران است، ابتدا باید برای خود و مردم، پارامترها و مشخصات نان با کیفیت را تعریف نماییم.

رحیمی عطر، طعم، مزه، ظاهر مناسب نان، ماندگاری نان و بویژه مغذی بودن نان را از مشخصات نان با کیفیت عنوان کرد و گفت: در واقع ما نان با کیفیت را یک نان با درصد سبوس بالا با عطر و طعم و مزه مطلوب و عاری از هرگونه افزودنی غیر مجاز، میدانیم.

وی در ادامه بیان کرد: از کارخانه های آرد استان خواستیم تا از تولید آرد با درصد سبوسگیری بالاتر از رنج استاندارد جدا خودداری نمایند.