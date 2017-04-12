به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامدعلامتی در حاشیه بازدید از مراسم اعتکاف دانش‌آموزان، اظهار داشت: اعتکاف دانش‌آموزی یکی از بهترین بسترهای تربیت معنوی و معرفتی برای آینده‌سازان بوده و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، همه ساله در ایام‌البیض برگزاری این مراسم روح‌افزا و انسان‌ساز را در دستور کار دارد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصریح کرد: در عصر حاضر که دوره ازدحام انواع استرس ناشی از جهان مدرن بوده و هزاران تهدید و آسیب به واسطه تکنولوژی‌های نو متوجه هویت دینی و انقلابی نوجوانان است، پرداختن به امور معنوی از جمله برپایی مراسم اعتکاف می‌تواند دانش‌آموزان را از نظر اعتقادی و ایمانی بیمه کند.

علامتی با بیان اینکه برنامه‌های اعتکاف این تشکل دانش‌آموزی فراخور نیاز و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های ذهنی، روحی و جسمی نوجوانان تدارک دیده شده است، یادآور شد: جلسات تلاوت قرآن‌کریم، تشکیل حلقه‌های معرفت، سخنرانی‌های مذهبی و اخلاقی با حضور اساتید و طلاب، پاسخگویی به شبهات دینی دانش‌آموزان، برپایی نمازهای جماعت و انجام اعمال اُمّ داوود، اهم برنامه‌های اعتکاف دانش‌آموزی را تشکیل می‌دهند.

لازم است ذکر شود آیین معنوی اعتکاف در ماه رجب امسال از۲۲ تا ۲۴ فروردین (۱۳ الی ۱۵ رجب) مصادف با ولادت با سعادت حضرت مولی الموحدین علی (علیه‌السلام) به مدت ۳ روز در مساجد کشور برگزار می‌شود.