به گزارش خبرنگار مهر، معتکفان استان سمنان از روز گذشته میهمان ۱۳۰ مسجد شهری و روستایی شدند تا عطر حضور و بندگی را در هم آمیزند و برای چند روز عشق به بندگی خالصانه خدایی را در خانه خدا به نظاره بنشینند تا آیینه دل‌های زنگار بسته‌شان را جلا بخشند.

دیروز، امروز و فردا مساجد دیار قومس میزبان خیل عاشقانی است که آمده‌اند تا بندگی خالصانه را تجربه کنند، بندگی که عظمتش به بلندای نام عبادت است و معیار سنجشش قرب الی الله محسوب می‌شود و چه زیبا سخن می‌گویند این افراد وقتی در بینشان هستی و از تجربیاتشان می‌پرسی.

بهترین تجربه معتکف نزدیک شدن به خدا است

حمید یکی از این جوانان است که دل درگرو بندگی داده و برای دومین سال پیاپی معتکف می‌شود و این بار هم مسجد ابوالفضل (ع) شاهرود را برگزیده، وقتی از تجربیاتش می‌پرسی می‌گوید: این دومین بار است که در اعتکاف حضور دارم سال گذشته در این مکان با دوستانی آشنا شدم که رفاقتمان از آن موقع تاکنون ادامه دارد و شاید این‌یکی از محاسن اعتکاف برای من باشد اما بهترین تجربه‌ام نزدیک شدن به خدا بود که با تمام وجود آن را احساس کردم.

وی می‌افزاید: جوی صمیمی اینجا بین همه معتکفان برقرار است که احساس می‌کنی حتی خوابیدن اینجا برایت با ثواب همراه است، اینجا همه‌چیز رنگ و بوی مادی به خود نمی‌گیرد و همه یکسان و یک‌شکل و یکرنگ عبادت می‌کنند که به‌واقع تجربه‌ای خوب است که این حس باعث شد تا من امسال یکی از دوستانم را نیز به اعتکاف بیاورم.

محمدرضا قنبریان نیز می‌گوید: حمید مرا برای اولین بار به اعتکاف آورد، خیلی اصرار کرد تقریباً از همان روزهایی که اعتکاف سال ۹۵ تمام شد من خیلی راغب نبودم اما بالاخره تصمیم گرفتم بیایم و انصافاً فکر می‌کنم تصمیم خوبی است.

تجربه اعمال ام داوود برای معتکفان شیرین خواهد بود

اعتکاف در شاهرود به‌گونه‌ای برگزار می‌شود که تقریباً معلوم است هر قشری در کدام مسجد جمع هستند برای مثال جوانان را می‌توان در مسجد غربا یافت، دانشجویان را در مساجد دانشگاه های صنعتی و آزاد، سربازان را در مسجد لشگر ۵۸ تکاور ذوالفقار، ورزشکاران را در مسجد ابوالفضل و ... لذا برای یافتن اعتکاف اولی به‌راحتی می‌توان به مسجد غربا رفت.

علی‌اکبری در زمره این نوجوانان است، محاسن یکی در میانش نشان می‌دهد که هنوز نیمکت‌های مدرسه را ترک نگفته اما با پختگی خاصی می‌گوید اعتکاف راه سلامت روح و جسم است که از مسیر مسجد می‌گذرد، نمی‌دانم این سخن را شنیده یا نقل می‌کند اما برایم جالب است که یک نوجوان به این سطح از درک رسیده باشد.

وی ادامه می‌دهد: اعتکاف یک احساس رهایی به آدم می‌بخشد مثل پرواز تا اوج بیکران، مثل وقتی در استخری شیرجه می‌زنی و وزنت را حتی ۲۰ کیلوگرم نیز نمی‌یابی این احساس سبکی به دلیل شستن گناهان است اما درباره تجربه اعتکاف اولی باید گفت کمی سخت است مدام با خود کلنجار می‌روی که نکند کاری کنی زحماتت بی‌حساب شود نکند اعتکافت باطل شود تا کجا می‌توان در مسجد گام نهاد، کی می‌توان روزه را باز کرد و ازاین‌دست مسائل اما تجربه اعمال ام داوود برایم بسیار شیرین خواهد بود.

اعتکاف راهی به‌سوی روشنایی است

امسال در سطح مساجد شاهرود ۶۰ مبلغ مرد و زن نیز اعزام‌شده‌اند که رسالت بیان احکام اعتکاف برای معتکفان و همچنین پاسخ به مسائل شرعی و دینی رادارند حجت‌الاسلام بطیار یکی از این افراد است که در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتکاف ۹۶، می‌گوید: با توجه به برنامه‌های خوب اداره تبلیغات اسلامی خوشبختانه استقبال جوانان از این مراسم خوب بوده است اعتکاف راهی به‌سوی روشنایی محسوب می‌شود و خوشحالیم که جوانان ما این را دریافته‌اند.

وی می‌افزاید: روز نخست که در مسجد شیخ علی‌اکبر احکام می‌گفتم برایم چهره مشتاق نوجوانانی که هنوز محاسن در صورتشان رشد نکرده جذاب بود چشمانشان می‌درخشید و با هیجان به سخنان گوش می‌کردند آن‌قدر نگران باطل نشدن اعتکافشان بودند که حتی برای رفتن به سرای مسجد سؤال می‌کردند این نشان می‌دهد که چقدر مشتاق هستند تا در این فریضه دینی مبارک، حضور مثمر ثمری داشته باشند.

وی می‌گوید: یکی از ویژگی‌های اعتکاف فردی و اجتماعی بودن آن است وقتی فریضه‌ای جنبه جمعی پیدا می‌کند صفای دیگری دارد عبادت به‌گونه‌ای دیگر معنا می‌شود و درنهایت به نظر می‌رسد جوی نورانی بر مسجد حاکم می‌شود این امر بسیار درخور توجه است.

اعتکاف میزان حلقه‌های معرفت

اعتکاف شاهرود امسال میزبان حلقه‌های معرفت نیز است حلقه‌هایی که با حضور روحانیان جوان برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام هادی کاکاوند یکی از این مبلغان است که درباره این مراسم می‌گوید: حلقه‌های معرفتی باهدف ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی بر پایه بصیرت افزایی جوانان درباره مسائل روز، جهان، جنگ نرم و ... در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کند که امسال ما افتخار داریم در خدمت معتکفان شاهرودی و دوستان دیگر در سایر نقاط استان سمنان باشیم.

کاکاوند می‌گوید: وقتی جوانی برای اعتکاف حاضر می‌شود یعنی قلب، روح، چشم و جانش آماده پذیرش است لیکن باید از این فرصت به‌دست‌آمده نهایت استفاده را برد تا در بین این جوانان به ترویج فرهنگ دینی، سبک زندگی اسلامی، مقابله با جنگ نرم دشمنان و ... پرداخت چراکه ما معتقد هستیم اگر جوانان یک کشور از تهاجم در امان باشند آسیب‌پذیری آن جامعه کاهش می‌یابد.

وی می‌افزاید: سال‌ها است که در حلقه‌های معرفت سابقه تبلیغ دارم خوشبختانه این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنم چراکه همیشه توانسته‌ایم اثرگذاری خوبی در بین جوانان داشته باشیم و از سوی دیگر استقبال جوانان نیز گواه این مدعاست بسیار پیش می‌آید که ما ارتباطمان را با جوانان حتی تا ماه‌ها بعد ادامه می‌دهیم و از طریق ارسال مقالات، تولیدات فرهنگی، معرفی کتب و ... باهم مرتبط هستیم.

اعتکاف راهی برای جلای روح

وقتی درباره اعتکاف صحبت می‌شود نباید از بانوان معتکف غافل شد آن‌هایی که قریب به ۶۰ درصد از جمعیت معتکفان استان سمنان را تشکیل می‌دهند و به گفته حجت‌الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، آئین قرائت و ترتیل قرآن کریم، اعمال ام داود، مداحی، حلقه‌های معرفت، ادعیه متبرکه، سخنرانی و ... در زمره مراسم تدارک دیده‌شده برای اعتکاف است.

درنهایت اما باید گفت اعتکاف راهی برای جلای روح است از گناهان و سیاهی‌ها، این‌ها بخشی از سخنان حجت‌الاسلام عباسعلیان در جمع معتکفان مسجد زینبیه شاهرود در شب نخست است که از آن می‌توان برداشت کرد که یکی از راه‌های رسیدن به معرفت الله که همانا عبادت محسوب می‌شود، با اعتکاف به اوج رسیده و انسان را بر بال عشق به عبودیت رهسپار می‌سازد.

اعتکاف یک‌راه برای مبارزه با نفس است و خودسازی را در پی دارد و درنهایت آن را می‌توان راهی برای نزدیکی به خدای متعال دانست لذا امروز باید گفت خوشا به سعادت آنانی که مهر معتکف بر پیشانی‌شان نقش بسته است.