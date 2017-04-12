ساخت قطعات هواپیما با فناوری چاپ سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انگجت، بوئینگ از جمله شرکتهای هواپیماسازی پیشرو در عرصه استفاده از فناوریهای نوین به شمار می آید. این شرکت حالا با استفاده از تازه ترین پیشرفتهای فناوری چاپ سه بعدی به شرکتی بدل شده که برای نخستین بار در جهان از قطعات فلزی تولید شده به این روش در ساخت محصولاتش استفاده می کند.

بوئینگ انتظار دارد تا سال ۲۰۱۸ و با استفاده از قطعات تیتانیومی تولید شده به روش چاپ سه بعدی، از هزینه کلی ساخت هر فروند بوئینگ ۷۸۷ بین ۲ تا ۳ میلیون دلار بکاهد.

این شرکت هواپیماسازی با همکاری شرکت نروژی Norsk Titanium وارد این پروژه شده و به آینده آن امید زیادی دارد.

البته شرکت جنرال الکتریک به تازگی موفق به تولید نازل های سوخت ویژه هواپیماها با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی شده اما این برای نخستین بار است که یک شرکت هواپیماسازی از این فناوری برای ساخت قطعات یک هواپیما استفاده می کند.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی قطعاتی ساخته می شود که در مقایسه با قطعات فعلی، تحمل بهتری در برابر فشار خواهند داشت.

اما چرا بوئینگ استفاده از این نوآوری را در مدل ۷۸۷ خود آزمایش کرده است؟ پاسخ این است: بوئینگ ۷۸۷ در مقایسه با سایر مدلها حجم بیشتری از قطعات فلزی در خود دارد و این یعنی وزن بیشتر و هزینه ساخت چشمگیر.