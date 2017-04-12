آغاز مجدد فعالیت هیأت «شهدای گمنام» در مکان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات شهدای گمنام بزودی در مکان جدید و با رویکردی متفاوت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. این هیات با صدور بیانیه ذیل در این خصوص اطلاع رسانی کرد؛

به یمن میلاد پر از خیر و برکت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و نیز بهار خودسازی «ماه رجب» به اطلاع شما عزیزان می‌رساند:

هیأت شهدای گمنام از پنجشنبه هفته آینده، بار دیگر خادمی برای آل الله را از سر گرفته و هر هفته میزبان دل‌های گرم شما خانواده‌های مؤمن خواهد بود.

هیأت شهدای گمنام در چند ماه گذشته به دلیل در اختیار نداشتن «مکان مناسب» برگزار نشد. بی‌شک عدم احساس مسئولیت، بی‌کفایتی و یاری نرساندن بسیاری از متولیان و نهادهای فرهنگی کشور، در تعطیلی چندماهه این جلسات کم‌تأثیر نبوده است.

امید است هیأت بتواند با عنایت و توفیق خدای متعال در آغاز فصل جدید فعالیت، به وظیفه خود در راستای «اهداف والای تربیتی» مد نظر مکتب تشیع عمل کند.

رویکرد اساسی هیات در دوره جدید «هیئت خانواده» خواهد بود؛ ان شاء الله.

اولین مراسم هیأت شهدای گمنام در سال جدید پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مداحی میثم مطیعی خواهد بود.

مکان جدید هیأت: میدان سپاه، خیابان پادگان ولی‌عصر (عج)، حسینیه فاطمه‌الزهرا (س)