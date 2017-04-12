اعتکاف نقطه اوج تحول انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان،حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد با حضور در جمع معتکفین خواهر مسجد جواد الائمه گرگان با تبریک فرارسیدن ایام البیض، اعتکاف را فرصت مناسبی برای دوری از زندگی مادی و راز و نیاز با خداوند برشمرد و اظهار کرد: اعتکاف نقطه اوج تحول انسانی و حرکت از طبیعت به فطرت است و در این ایام زمینه این تحول فراهم می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: چه خوب است که انسان ها اعتکاف را جزء زندگی قرار خود دهند زیرا این فرصت بسیار خوبی برای رسیدن انسان ها به کمال و معنویت است.

وی تصریح کرد: نماز و روزه جزء زندگی و از واجبات است ولی بعضی از چیزها واجب نیست اما زندگی را زیبا می‌کند مانند کسی که عادت دارد همیشه با وضو باشد اگر نداشته باشد عذاب می کشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان افزود: احترام به پدر ومادر و خانواده باید جزء زندگی ها باشدزیرا با این کارهای خوب زندگی دارای لذت و مفهوم می‌شود.

وی در جمع معتکفین داشتن زندگی با برنامه و هدفمند را تاکید کرد و گفت: در این صورت انسان ها دارای زندگی موفقی هستند.

ولی نژاد بیان کرد: اعتکاف بهترین فرصت بندگی، توبه، خودسازی و درج کمال است و معتکف باید در این اعتکاف با سیر در درون با خود عهد کند که بعد این سه روز با حضور در خانواده و اجتماع بتواند معنویت خود را به خانواده و جامعه منتقل کند.

ولی نژاد گفت: معتکف انسانی است که توفیق حضور در خانه دوست و توبه را کسب کرده است و دیگر نباید مرتکب دروغ، غیبت و یا کوتاهی در عبادت شود.