خروجی اعتکاف رسیدن به انسانیت و تعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شهاب‌الدین حسینی امروز در مسجد جامع عجب‌شیر در جمع معتکفین اظهار داشت: ایام مبارک میلاد امیر مومنان حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) است و خوش بحال شما که این سعادت و توفیق را یافته‌اید که در یکی از مساجد شهر خود معتکف شوید.

وی با بیان اینکه اعتکاف، کلاس فشرده خودسازی است افزود: در حقیقت مراسم اعتکاف فرصتی ‌است تا انسان به وسیله راز و نیاز و عبادت، توفیق رسیدن به پروردگار خویش را یافته و به خالق عالم هستی نزدیک‌تر شود.

دکتر حسینی با اشاره به اینکه انسان با خلوت‌گزینی و دوری از علاقه‌مندی‌ها و مشغله‌های روزمره بهتر می‌تواند به خدای خود نزدیک‌تر شود، گفت: در مراسم اعتکاف انسان فرصت این را پیدا می‌کند تا به کسی که باید، توجه کند.

وی در ادامه درباره مزایای اعتکاف خاطرنشان کرد: اعتکاف بعنوان عبادتی مستقل فرصت خوبی را ایجاد می‌کند. صرف ماندن در مسجد عبادت محسوب می‌شود؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که این مراسم چقدر حسن و ثواب در پی دارد.

حجت‌الاسلام حسینی ضمن بیان اینکه هدف اصلی اعتکاف خودشناسی وخداشناسی است تصریح کرد: اگر خروجی این ۳ روز انسانیت باشد، یعنی به نتیجه اصلی رسیده‌اید. اعتکاف زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا انسان درباره این که «از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم...» بیش‌تر اندیشیده و به نتایجی برسد.

وی تاکید داشت: طبق فرموده حضرت علی‌ابن ابی‌طالب (ع) هرکس خودش را پیدا کند همه‌چیز را پیدا کرده است. پس افراد باید در ایام مبارک اعتکاف سعی کنند حقایق دورافتاده پیرامون خویش را پیدا کنند که در واقع توفیق الهی نیز از اینجا آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام صفات ما اعم از دکتر و مهندس و بازاری و... در چارچوب انسانیت ما شکل می‌گیرند اضافه کرد: معیار انسانیت شغل و حرفه ما نیست بلکه به ایمان و اعتقاد ما نسبت به پروردگار عالم و کارهای پسندیده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد: میزان سنجش همه ما در آخرت، حضرت علی (ع) است؛ چراکه ایشان الگوی انسانیت هستند. در الگوگرایی دو مسئله انسانیت و اراده و اختیار مطرح است که بین ما و حضرت علی مشترک است و بدین واسطه ما باید با معیار ایشان سنجیده شویم.

وی با اشاره به اینکه ۳۰۰ آیه از قرآن به‌طور مستقیم از فضائل حضرت علی (ع) صحبت کرده است گفت: اینکه ما در قرآن می‌خوانیم حضرت علی جان پیامبر (ص) است، کافی است تا به شخصیت والای ایشان پی ببریم.

حجت‌الاسلام حسینی مدال افتخار تمام انبیا و ائمه را عبودیت دانست و تشریح کرد: انسان اگر بنده پروردگار خود باشد می‌تواند قد بکشد و در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد. لذا! بندگی کن تا سلطانت کنم.

وی در پایان با بیان اینکه استفاده از این مجلس معنوی به برکت خون پاک ومطهرشهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم است، افزود: نظام جمهوری اسلامی ما به برکت خون مقدس شهیدان که راه صدساله را یک‌شبه طی نموده اندبارور شده و ما باید اکنون شاکر نعمات و آرامش‌مان باشیم،که مدیون آنهاست