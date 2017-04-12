تلاش اتحادیه جهانی کشتی برای ارتقای جذابیت این رشته

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی پس از حضور «نناد لالوویچ» به عنوان رئیس، تغییر و تحولات اساسی را پشت سر گذاشت که بسیاری از این اقدامات در جهت حفظ کشتی در بازیهای المپیک صورت گرفت. در همین راستا اتحادیه جهانی به تازگی تغییراتی را در اوزان و همچنین قوانین این رشته طراحی کرده که قرار است این تغییرات در چندین رویداد بین المللی پیش رو بصورت آزمایشی اجرا شود.

افزایش اوزان کشتی به ۱۰ وزن

اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش از افزایش اوزان کشتی از ۸ به ۱۰ وزن خبر داد که گویا این تغییرات در جلسه کمیته اجرایی این اتحادیه در اواخر مردادماه و پیش از رقابت‌های جهانی ۲۰۱۷ پاریس مطرح و نهایی خواهد شد.

گفته می شود در این جلسه قرار است در مورد اوزان جدید و همچنین ۶ وزن جدید اوزان المپیکی تصمیم گیری شود. البته اوزان جدید در رده های مختلف از جمله بزرگسالان، نوجوانان و زیر ۲۳ سال از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی اجرایی خواهد شد.

برگزاری مسابقات در دو روز

یکی دیگر از تغییرات مورد نظر اتحادیه جهانی کشتی، برگزاری رقابتهای کشتی در دو روز است. البته پس از اعلام و تصمیم اتحادیه جهانی مبنی بر برگزاری مسابقات در دو روز، قرار است این تغییرات به صورت آزمایشی در مسابقات قهرمانی نوجوانان اروپا، اوایل مردادماه در شهر سارایوو بوسنی اجرایی و بررسی شود.

در شیوه جدید، مسابقات در دو روز پیگیری می شود بطوریکه کشتی گیران پس از وزن کشی، در صبح روز نخست رقابت‌ها در وزن قانونی و صبح روز دوم با احتساب دو کیلوگرم ارفاق وزن به روی باسکول می‌روند و رقابت های خود را برگزار می‌کنند. این قانون نیز در صورت تأیید از سوی اتحادیه جهانی کشتی از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی اجرایی خواهد شد.

مقررات داوری هم دستخوش تغییر شد

اتحادیه جهانی کشتی، پس از کلینیک پیشرفته داوران که اوایل فروردین ماه در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد، تغییرات جدیدی را در قوانین داوری کشتی اعلام کرد. در این راستا اتحادیه جهانی تصمیم گرفت قوانین جدید را بزودی در رقابتهای جام «نیکولای پتروف و دانکلوف» بلغارستان و همچنین «کریستین پالوسالو» استونی توسط داوران به صورت آزمایشی اجرا کند.

بدیهی است پس از بررسی نتایج حاصله توسط اتحادیه جهانی این قوانین به احتمال زیاد از رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان اروپا که اردیبهشت ماه در صربستان برگزار می شود، اجرایی خواهد شد.