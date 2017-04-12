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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران مطرح کرد:

حمایت مجمع نمایندگان مازندران از طرح های اشتغال زا

حمایت مجمع نمایندگان مازندران از طرح های اشتغال زا

ساری - سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به نامگذاری سال جاری گفت: مجمع نمایندگان استان از طرح های زیربنایی و اشتغال زا حمایت می کند.

عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین جلسه مجمع نمایندگان در سال جاری اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال " اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال" مقرر شد مجمع نمایندگان حمایت های لازم از طرح های زیربنایی و اشتغال زا را دراولویت پیگیری های خود قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران اولین مهمان مجمع نمایندگان در سال جدید بود و پس از اینکه نمایندگان استان دیدگاه ها، انتظارات و نظراتشان را پیرامون نقش و کارکرد رسانه ملی و استانی بیان کردند، رسانه ملی آمادگی خود را برای انعکاس نظرات منتخبین مردم از این رسانه اعلام کرد.

سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان مازندران بر توجه بیش از پیش دولت به مسائل و مشکلات مهم استانی تاکید کرد و گفت: مجمع نمایندگان مازندران در سال جدید در نظر دارد بصورت پیوسته طرح های محرک توسعه استان را باپشتیبانی از دستگاه های اجرایی پیگیری کند، همچنین تاکید شد دستگاه های اجرایی استان تعامل بیشتری با مجمع داشته باشند واز ظرفیت مجمع نمایندگان برای طرح های کلان استانی استفاده کنند.

کد مطلب 3950751

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